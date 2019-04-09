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Нежно-голубые оттенки весны: 23-летняя Джиджи Хадид примеряла стильный комбинезон

Модель появилась на выставке в элегантном наряде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:33
Джиджи Хадид
Джиджи Хадид
Фото: AFP

Модель Джиджи Хадид любит смелые наряды и часто выходит в свет в откровенных образах, но на этот раз что-то пошло не так и 23-летняя красотка решила кардинально сменить свой стиль. 

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Джиджи Хадид посетила выставку "Сила женщин в разнообразии" в абсолютно закрытом комбинезоне голубого цвета от британского бренда Emilia Wickstead, горловина которого была удлиненна и создавала эффект шарфа. К слову, комбинезоне – главный тренд 2019 года, так что юная манекенщица уж точно следит за модными новинками. 

Модель Джиджи Хадид позирует в голубом комбинезоне Emilia Wickstead
Модель Джиджи Хадид позирует в голубом комбинезоне Emilia Wickstead
Фото: AFP

Главным элементом утонченного образа стали туфли-лодочки со змеиным узором, которые добавили "перчинки" монохромному наряду. Волосы Джиджи были туго собраны в хвост, а в ушах сверкали ненавязчивые серьги в форме колец.  

Джиджи Хадид в элегантном образе
Джиджи Хадид в элегантном образе
Фото: AFP

Напомним, ранее Джиджи Хадид появилась на улицах Нью-Йорка в смешных джинсовых шортах. А после украсила обложку свежего номера американского Vogue, на страницах которого 23-летняя модель появилась в образах, вдохновленных Диким Западом.

А заодно продемонстрировала ковбойские ботинки, рубашки в клетку и твидовые пиджаки от Calvin Klein, Ralph Lauren, Isabel Marant, Fendi и Dior.

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