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Нежность и грация: Елена Зеленская в желтом платье и перчатках затмила красотой

Президентская чета посетила торжественное мероприятие в Токио

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:18
Владимир и Елена Зеленские
Владимир и Елена Зеленские
Фото: Getty Images

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая вместе с президентом Владимиром Зеленским прилетела в Японию, посетила торжественное мероприятие – интронизацию императора.

О нарядах во время визита первой леди Украины в США смотрите подробнее в сюжете:

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в Японии приняли участие в интронизации императора Нарухито. Для светского выхода в свет первая леди надела элегантное платье нежно-желтого оттенка. Праздничное одеяние в пол и длинными рукавами было украшено пуговицами на манжетах, а женственный образ Елены Зеленской дополняли прозрачные перчатки в тон платью.

Владимир и Елена Зеленские в Японии
Владимир и Елена Зеленские в Японии
Фото: Getty Images

Традиционно супруга украинского президента в виде прически предпочитает легкую укладку, но на этот раз она появилась с собранными волосами. Желтый цвет в образ первой леди также преобладал в обуви и клатче.

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Не менее празднично выглядел и сам президент – Владимир Зеленский нарядился в классический черный смокинг с белой рубашкой и бабочкой.

Недавно первая леди Украины Елена Зеленская во время встречи с президентской четой Америки предстала в элегантном темно-синем платье.

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