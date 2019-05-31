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Николь Кидман, Риз Уизерспун и Зои Кравиц: как прошла премьера "Большой маленькой лжи"

Главные героини на премьере в Нью-Йорке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:30

Ура, свершилось! Наконец-то поклонники дождались премьеры второго сезона культового сериала HBO "Большая маленькая ложь". На торжественное мероприятие, которое проходило в Нью-Йорке, приехали все главные герои киноленты: Николь Кидман, Риз Уизерспун, Зои Кравиц, Шейлин Вудли, Лора Дерн и другие актеры.

Риз Уизерспун интригует кадрами за съемок сериала Большая маленькая ложь:

Голливудские звезды выглядели потрясающе – каждая из актрис сделала ставку на вечернем наряде. Белокурая Николь Кидман позировала в элегантном брючном костюме от Michael Kors, пиджак которого был декорирован пайетками и перьями страуса. 30-летняя Зои Кравиц, которая часто эпатирует поклонников откровенными образами, снова предпочла экстремально короткое платье Saint Laurent и босоножки на тонких ремешках.

Риз Уизерспун в платье Elie Saab
Фото: AFP
Лора Дерн в Saint Laurent
Фото: AFP
Образ Шейлин Вудли от Dior
Фото: AFP
Зои Кравиц надела платье Saint Laurent
Фото: AFP
Николь Кидман и ее муж Кит Урбан
Фото: AFP
Главные героини сериала "Большая маленькая ложь"
Фото: AFP
Николь Кидман в брючном костюме от Michael Kors
Фото: AFP
Мерил Стрип в Oscar de la Renta
Фото: AFP
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А вот Риз Уизерспун не стала изменять своему романтическому стилю и надела атласное платье Elie Saab с черным принтом и оголенными плечами. 27-летняя Шейлин Вудли сделала ставку на черном боди с полупрозрачным верхом от Dior. Самая старшая из знаменитой пятерки героиня – 69-летняя Мерил Стрип выбрала скромный наряд в цветочный узор от Oscar de la Renta.

Главные героини "Большой маленькой лжи 2" с удовольствием позировали перед камерами и постоянно улыбались. 

Напомним, недавно в сети появился трейлер второго сезона сериала "Большая маленькая ложь". Трейлер второго сезона сериала "Большая маленькая ложь" можно посмотреть по ссылке

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