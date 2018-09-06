Новое имя: бабушкино пальто и ретро в яркой коллекции Kristina Laptso на UFW

Во время Украинской Недели Моды на свет выходят молодые дизайнеры

Показ Kristina Laptso. Фото: Fashionweek

UFW – это место, где можно не только полюбоваться коллекциями уже полюбившихся дизайнеров, но и узнать о молодых, за которыми будущее украинской моды. Одним из таких можно назвать бренд Kristina Laptso, представивший свои модели накануне вечером.

Источником для вдохновения дизайнеру служили старые бабушкины пальто, клочки тканей, брюки-клеш и фотографии молодых родителей в 70-х. Особое место было отведено цветам – черный и белый были воплощением вечности, яркие же стали образом жизни. А сочетание различных фактур – легкого шелка и твердой кожи, намекали на характер идеальной женщины.

Показ Kristina Laptso Фото: Fashionweek Показ Kristina Laptso Фото: Fashionweek Показ Kristina Laptso Фото: Fashionweek Показ Kristina Laptso Фото: Fashionweek Показ Kristina Laptso Фото: Fashionweek Показ Kristina Laptso Фото: Fashionweek Показ Kristina Laptso Фото: Fashionweek Показ Kristina Laptso Фото: Fashionweek Показ Kristina Laptso Фото: Fashionweek Показ Kristina Laptso Фото: Fashionweek 1/10

Ранее на Ukrainian Fashion Week свою коллекцию представил бренд Алены Ворожбит и Татьяны Земсковой. Во время создания новых моделей для бренда VOROZHBYT & ZEMSKOVA девушки вдохновлялись гонками в Монте-Карло и всем, что с этим связано. Поэтому в коллекции есть множество жестких и прямы линий и А-силуэтов.

Напомним, накануне Ukrainian Fashion Week мы поговорили с ее создателем Ириной Данилевской, рассказавшей о трансформации Недели Моды за последние 20 с лишним лет.