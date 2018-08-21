Обезвоживание кожи и пигментация: как свести к минимуму последствия летнего отдыха

Существует много способов приятно провести летом время, и один из них – отпуск на морском побережье

Летний отдых. Фото Рixabay

Что нужно сделать до и после отпуска, чтобы вашей коже было также хорошо, как и вам? Всё дело в ультрафиолетовом излучении, которое летом достигает своего пика. Из-за климатических изменений интенсивность лучей солнца с каждым годом увеличивается. Высокая солнечная активность вызывает две основные проблемы:

сухость кожи – ее главная причина – достаточно большая потеря влаги, вызывающая обезвоживание. Независимо от анатомического строения кожи и её типа, все испытывают летом чувство сухости;





пигментация – с ней знакомы все, кто активно отдыхает на юге под агрессивными солнечными лучами. Проблема становится еще более актуальной с возрастом, когда происходит изменение гормонального фона и риск возникновения пигментации повышается.

Пословица "готовь сани летом" вполне применима и к пляжному сезону. Только под "санями" в данном случае подразумевается наша кожа. Наиболее ответственные отдыхающие начинают подготовку к отпускному летнему сезону еще весной. И одна из главных задач – активное увлажнение.

Самым эффективнмй способом для этого является мезотерапия. В частности, такая ее разновидность, как биоревитализация, подразумевающая использование препаратов, в состав которых входит гиалуроновая кислота. Кроме них также используются продукты с дополнительными компонентами – ферментами, аминокислотами, полинуклеотидами, антиоксидантами. Их подбор индивидуален и зависит от возраста и типа кожи.

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В летний период времени также обязательным условием является использование косметических средств, содержащих солнцезащитный SPF-фактор. Причем, неважно, уезжаете ли вы отпуск или остаетесь в городе.

Ранее многие косметические компании включали в состав дневного крема такой компонент, как диоксид титана. Однако исследования показали, что это вещество обладает способностью накапливаться в коже и со временем может вызывать развитие аллергических реакций. Поэтому из средств ухода диоксид был выведен, но остался в специальных средствах солнцезащитных линий. В условиях активного отдыха он отлично защищает от солнечных лучей.

Подбор процедур и препаратов должен быть строго индивидуальным, и, конечно же, он зависит от типа кожи. Избыточная активность сальных желез и склонность к воспалению требует особого внимания. Жара усиливает работу желез, что создает благоприятную среду для развития всевозможных воспалений. Корректировать ее можно с помощью средств с антибактериальной активностью.

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Последствиями воздействия ультрафиолетовых лучей, является гиперпигментация. И здесь на помощь приходит химический пилинг. Раньше эта процедура делалась строго в период с октября по апрель, когда солнечные лучи не настолько агрессивны. Другое время было табу. Сегодня многие компании представляют внесезонные процедуры химического пилинга, однако, единственным условием для этого в летний период является обязательное использование солнцезащитных средств

Ничего не стоит на месте и технологии постоянно совершенствуются. Сегодня как никогда есть масса возможностей для того, чтобы сохранить свою красоту и подчеркнуть индивидуальность и самое главное – сделать это безопасно и комфортно.

Автор: Марина Батурлина, врач дерматокосметолог, ведущий косметолог отпуска