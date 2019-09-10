Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Образ в деталях: какие аксессуары выбрать на осень 2019

Стилисты определили модные акценты нового сезона

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:02
Главные тренды нового сезона 2019
Главные тренды нового сезона 2019
Фото: Pinterest

В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", стилисты рассказали о модных аксессуарах осени 2019 и их сочетаниях.

Также узнайте о самых трендовых цветах осени 2019:

Трендовые очки

Хотя лето уже заканчивается, но солнце будет жечь не меньше и в начале осени – без очков никак. Но это точно не иллюминаторы и не очки квадратной формы. Вспоминаем о винтаже!

Винтажные очки на осень 2019
Винтажные очки на осень 2019
Фото: Pinterest

"Очки кошечки уже уходят в прошлое. Обращаем внимание на винтажные очки, например, в тонкой оправе, интересной нестандартной формы и сегодня – это очень актуально и модно. Но также винтажными считаются очки с широкой оправой и логотипами известных брендов – они уже тоже ушли в винтаж – это очки 90-х годов", – рассказала стилист Ольга Нагорная в программе "Ранок з Україною".

Читайте также:
Мода из прошлого: учимся стильно завязывать платок на голове

Потертые с оправой цвета меди или с огромными массивными эмблемами.

"Если раньше такие очки носили только под джинсы или шорты и обычную белую футболку, то сейчас на смену приходят классические костюмы с широкими брюками и оверсайз пиджаками. Это выглядит круто и стильно!" – поделилась стилист в эфире канала "Украина".

Аксессуары на шею

Ретро-очки сейчас выбирают даже голливудские звезды. А что касается самого трендового аксессуара на шею – стилист советует выбирать массивные цепи и комбинировать их с любыми образами – от романтических до кэжуал.

Тренд осени – массивные цепи на шею
Тренд осени – массивные цепи на шею
Фото: Pinterest

"Приходят в моду массивные цепи из 90-х. Причем такой аксессуар будет прекрасно смотреться и в сочетании с драгоценными камнями, и просто в золотом или серебряном цвете", – рассказала стилист Ольга Нагорная.

Такой аксессуар также выбрали Виктория Бекхэм, Ким Кардашьян и Риз Уизерспун.

Яркие сумки

В прошлых сезонах считалось нормальным носить сумки темных цветов, но не этой осенью.

"В новом сезоне мы отказываемся от всех приглушенных цветов: серые, коричневые. Выбираем яркие – чем ярче, тем лучше. Насыщенный зеленый, красный, оранжевый, розовый! Только не надо путать яркий с кислотным, так как кислотный уже уходит в прошлое", – комментирует стилист.

Яркие сумки на осень 2019
Яркие сумки на осень 2019
Фото: Pinterest

Новые тенденции советуют не делать акцент только на аксессуарах – их надо сочетать с яркими образами.

"Еще один супер-аксессуар, который сейчас в тренде – это авоська! Осенью с ней вы будете выглядеть очень стильно! Очень стильные авоськи с подкладками внутри", – поделилась стилист в эфире "Ранок з Україною".

Мужские ремни

Ну и напоследок о том, что просто необходимо занять у мужчин.

"Аксессуаром этой осени является массивный, мужской ремень. И любой привычный для нас образ можно завершить оригинальным мужским поясом. Также прекрасно такой грубый ремень будет выглядеть с нежными романтическими платьями из шелка или шифона. Такие сочетания будут выглядеть одновременно и нежно, и грубо", – комментирует Ольга Нагорная.

Главное не носить ремни под мини-юбки и брюки с низкой посадкой. Мужские ремни сами по себе широкие с массивной бляшкой, поэтому больше подойдут под что-то объемное. Чтобы идеально подчеркнуть талию или придать образу завершенность.

Ранее мы писали о трендах окрашивания волос в 2019 году и о том, как подобрать оттенок. Также мы рассказывали о самых модных цветах года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Итоги Ukrainian Fashion Week 2020: ТОП-7 показов, которые стоит увидеть Украинский этностиль: какие фасоны вышиванки в моде Белее белого: как правильно носить светлую одежду
мода стиль осень аксессуары тренды 2019
Реклама

Новости партнеров

Как бег влияет на мужское здоровье?
Как бег влияет на мужское здоровье?
Электронные устройства нельзя оставлять заряжаться на ночь
Электронные устройства нельзя оставлять заряжаться на ночь
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Секреты ухода за орхидеей
Секреты ухода за орхидеей

Популярные статьи

Сегодня, 07:00Food

Польза и вред винограда: кому нельзя есть эти ягоды

Вчера, 20:02Шоу-бизнес

Креативно! В сети показали, как выглядит приглашение на свадьбу Ксении Собчак

Вчера, 19:45Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 19:33Шоу-бизнес

Умерла 16-летняя актриса "Облачного атласа": неожиданные причины смерти

Вчера, 18:39Fun

Дельфин "поблагодарил" рыбаков за спасение потомства: видео

Вчера, 17:02Fun

"Выходили вместе из уборной": пассажиров самолета "поймали на горячем"

Вчера, 16:14Шоу-бизнес

Андрей Данилко — о том, почему Сердючка не пошла в политику и о своей свадьбе

Вчера, 15:52Fun

14 тысяч монет: фермер обнаружил невероятный клад на своем участке

Вчера, 13:26Техно

Не Xiaomi: определен самый популярный смартфон 2019 года

Вчера, 10:35Техно

Спутник NASA заметил нечто, не поддающееся объяснению: фото

8 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

8 сентябряШоу-бизнес

"Счастлива как никогда": Анастасия Приходько обвенчалась

8 сентябряПсихология

Гороскоп на неделю 8-14 сентября для всех знаков зодиака

8 сентябряFun

8 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

7 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

7 сентябряШоу-бизнес

"Мы вас так ждали!": реакция украинских звезд на освобождение политзаключенных

Новости партнеров

"Если бы не он, россияне до сих пор бы сидели и ели макароны"
Необычные пасхальные яйца: оригинальные идеи
Необычные пасхальные яйца: оригинальные идеи
Что делать, если укусила пчела: народные средства
Что делать, если укусила пчела: народные средства
10 продуктов, для которых хранение в холодильнике губительно
10 продуктов, для которых хранение в холодильнике губительно
Салат
Салат "Шамаханская царица"
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
Как эффективно избавиться от запаха чеснока изо рта в течение дня
Как эффективно избавиться от запаха чеснока изо рта в течение дня
Самые красивые бегуньи из Instagram: турчанка Neval Gördük
Самые красивые бегуньи из Instagram: турчанка Neval Gördük