Образ в деталях: какие аксессуары выбрать на осень 2019

Стилисты определили модные акценты нового сезона

Главные тренды нового сезона 2019 Фото: Pinterest

В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", стилисты рассказали о модных аксессуарах осени 2019 и их сочетаниях.

Также узнайте о самых трендовых цветах осени 2019:

Трендовые очки

Хотя лето уже заканчивается, но солнце будет жечь не меньше и в начале осени – без очков никак. Но это точно не иллюминаторы и не очки квадратной формы. Вспоминаем о винтаже!

Винтажные очки на осень 2019 Фото: Pinterest

"Очки кошечки уже уходят в прошлое. Обращаем внимание на винтажные очки, например, в тонкой оправе, интересной нестандартной формы и сегодня – это очень актуально и модно. Но также винтажными считаются очки с широкой оправой и логотипами известных брендов – они уже тоже ушли в винтаж – это очки 90-х годов", – рассказала стилист Ольга Нагорная в программе "Ранок з Україною".

Потертые с оправой цвета меди или с огромными массивными эмблемами.

"Если раньше такие очки носили только под джинсы или шорты и обычную белую футболку, то сейчас на смену приходят классические костюмы с широкими брюками и оверсайз пиджаками. Это выглядит круто и стильно!" – поделилась стилист в эфире канала "Украина".

Аксессуары на шею

Ретро-очки сейчас выбирают даже голливудские звезды. А что касается самого трендового аксессуара на шею – стилист советует выбирать массивные цепи и комбинировать их с любыми образами – от романтических до кэжуал.

Тренд осени – массивные цепи на шею Фото: Pinterest

"Приходят в моду массивные цепи из 90-х. Причем такой аксессуар будет прекрасно смотреться и в сочетании с драгоценными камнями, и просто в золотом или серебряном цвете", – рассказала стилист Ольга Нагорная.

Такой аксессуар также выбрали Виктория Бекхэм, Ким Кардашьян и Риз Уизерспун.

Яркие сумки

В прошлых сезонах считалось нормальным носить сумки темных цветов, но не этой осенью.

"В новом сезоне мы отказываемся от всех приглушенных цветов: серые, коричневые. Выбираем яркие – чем ярче, тем лучше. Насыщенный зеленый, красный, оранжевый, розовый! Только не надо путать яркий с кислотным, так как кислотный уже уходит в прошлое", – комментирует стилист.

Яркие сумки на осень 2019 Фото: Pinterest

Новые тенденции советуют не делать акцент только на аксессуарах – их надо сочетать с яркими образами.

"Еще один супер-аксессуар, который сейчас в тренде – это авоська! Осенью с ней вы будете выглядеть очень стильно! Очень стильные авоськи с подкладками внутри", – поделилась стилист в эфире "Ранок з Україною".

Мужские ремни

Ну и напоследок о том, что просто необходимо занять у мужчин.

"Аксессуаром этой осени является массивный, мужской ремень. И любой привычный для нас образ можно завершить оригинальным мужским поясом. Также прекрасно такой грубый ремень будет выглядеть с нежными романтическими платьями из шелка или шифона. Такие сочетания будут выглядеть одновременно и нежно, и грубо", – комментирует Ольга Нагорная.

Главное не носить ремни под мини-юбки и брюки с низкой посадкой. Мужские ремни сами по себе широкие с массивной бляшкой, поэтому больше подойдут под что-то объемное. Чтобы идеально подчеркнуть талию или придать образу завершенность.

Ранее мы писали о трендах окрашивания волос в 2019 году и о том, как подобрать оттенок. Также мы рассказывали о самых модных цветах года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram