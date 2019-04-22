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Обруч Dolce & Gabbana и пикантное декольте: женственный наряд Тины Кароль

Для выступления в прямом эфире Тина выбрала нежный наряд

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:03
Украинская певица Тина Кароль
Украинская певица Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

После фурора на церемонии вручения наград музыкальной премии "Золотая Жар-птица 2019", куда певица Тина Кароль явилась в наряд от украинского дизайнера Юлии Магдыч с гепардом на груди, было тяжело удивить публику чем-то более экстравагантным, но Тине удалось.

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Для финала вокального шоу "Голос країни 9" звездный тренер Тина Кароль облачилась в женственное платье из шелка, которое было усыпано желто-белыми цветами. Пикантный момент ее сценического образа – глубокое декольте.

Тина Кароль украсила волосы роскошным обручем Dolce & Gabbana
Тина Кароль украсила волосы роскошным обручем Dolce & Gabbana
Фото: instagram.com/tina_karol

Не обошлось и без дорогих элементов, ведь Тина обожает брендовые вещи. На этот раз украинская артистка изменила любимому Yves Saint Laurent и выбрала головной аксессуар – черный обруч с декором – от Dolce & Gabbana.

Тина Кароль в шелков платье выступает на сцене со своим подопечным Хайатом
Тина Кароль в шелков платье выступает на сцене со своим подопечным Хайатом
Фото: instagram.com/tina_karol

Напомним, Тина Кароль очаровала весенним образом от украинских дизайнеров. Певица опубликовала в Instagram фото, где позирует в легком весеннем топе пудрового оттенка на тонких бретельках от молодого украинского бренда женской одежды FLOW THE LABEL и юбке от FROLOV. Ранее Тина Кароль показала, как выглядит в повседневной жизни.  

Также смотрите видео о том, как Тина Кароль воспитывает своего сына:

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