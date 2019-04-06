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Обувь с имитацией грязи: как реагируют украинцы на новый тренд весны

Если испачкали кроссовки, не спешите их чистить

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00

Грязь теперь в моде. Дизайнеры наперебой предлагают обувь, джинсы и даже купальники, имеющие вид грязных и поношенных, причем за большие деньги. Как украинцы реагируют на такие модные капризы – расспрашивала Наталья Тимуршина.

Испачкался обувь – не спешите чистить. В тренде эффект поношенности – чем больше недостатков, тем моднее Сапоги с имитацией грязи и даже покрытые настоящим землей – дизайнеры говорят "да" нечистой обуви и одежде.

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Прошлой весной мир модников всколыхнули джинсы, заляпанные сверху вниз. А недавно итальянский бренд выпустил странную модель купальника. На вид – полностью испачканный. О "грязном" тренд уже наслышаны в столичной сети химчисток. И сначала ему удивлялись.

"Когда только начинали появляться эти эффекты – зачастую мы думали, что это настоящая грязь, засаленность убирали и клиент возмущался! А вы что НЕ знаете – это линейка известного производителя – это так задумано?", – рассказывает Ольга Фуголь главный технолог сети.

По словам Ольги, если раньше специалисты должны были уметь выводить пятна – теперь должны научиться их хранить: "Чаще всего на таких вещах есть знаки, запрещающие все виды обработки. Нам приходится выкручиваться, придумывать технологии, пробы делать, эксперименты на небольших участках ткани".

На "грязные" и "поношенные" кеды украинцы реагируют по-разному. Кто-то узнал известный бренд, а остальные не признают такой моды. У каждого свой вкус. 

Больше о трендах весны/лета 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.

Также в нашем сюжете смотрите о самых модных тенденциях Instagrama: 

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