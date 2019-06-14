Эллипс или dragonfly: как правильно выбрать очки на лето 2019

Актуальные новинки главного аксессуара этого сезона

Не только на пляже, но и в городе не обойтись без солнцезащитных очков – это, наверное, самый популярный летний аксессуар. Но его еще надо правильно выбрать, чтобы не только красивые, но и функциональные, то есть такие, которые будут защищать глаза от ультрафиолета.

Звездные советы от певицы Анны Добрыдневой выслушал Владислав Паливода.

Лето – самое время выбирать солнцезащитные очки. Сегодня выясним, как правильно их выбрать и какие очки в тренде этого года.

"У меня очень много аксессуаров, очень много солнцезащитных очков, при чем они у меня как слишком темные для того, чтобы спрятаться, так и вот такие имиджевые. Ультракислотные для того, чтобы наоборот подчеркнуть образ", – рассказывает певица.

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К выбору очков артистка подходит ответственно. Главный критерий – настроение. Дизайнер Татьяна Туча полюбила очки Анны Добрыдневой. Большая оправа – главный тренд сезона.

Не менее популярны – очки формы эллипс, а также градиентные круглые аксессуары.

Солнцезащитные очки формы эллипс – тренд лета 2019 Фото: Pinterest

"Классика всегда в моде и ее никто не отменял, ну вот посмотрите, как круто смотрятся очки круглые – стрекоза", – советует дизайнер Татьяна Туча.

При выборе очков прежде всего обращайте внимание на уровень защиты, отмечает дизайнер. Особенно если собираетесь на отдых.

"Обязательно, чтобы категория защиты была не менее трех, это темная линза, сплошная или такая вот градиентная", – отмечает дизайнер.

Не менее важно, чтобы очки гармонировали с бижутерией и совпадала с ней по цвету.

Ранее мы рассказывали о главных антитрендах нового модного сезона 2019. Больше о трендах лета 2019 читайте в нашей статье.

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