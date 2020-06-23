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Одежда из льна: как носить и с чем сочетать

Сегодня, 19:04

Льняная одежда особенно актуальна летом

Лен – это натуральная ткань, получаемая из растений с красивыми голубыми цветками. Одежда из этого волокна хорошо пропускает воздух, она прочная и комфортная. Именно поэтому льняные вещи просто идеально подходят для жаркой летней погоды. Сегодня мы расскажем, как и с чем носить лен в этом сезоне.

Напомним, недавно Сегодня.Lifestyle писали, с чем носить модную майку на бретельках летом. Также узнайте о 10 трендовых белых платьях на лето.

Как и с чем носить льняную одежду
Как и с чем носить льняную одежду
Фото: Pinterest

Как носить одежду из льна каждый день: модные советы

Совет #1

Носите лен в комплекте. Это могут быть трендовые шорты-бермуды или миди юбка с рубашкой, платье и жакет с короткими рукавами, майка и брюки. Лук из одежды, изготовленной из одного материала, всегда выглядит отлично. Плюс, вам не придется долго думать, что надеть.

С чем носить одежду из льна
Фото: Pinterest

Совет #2

Купите льняное платье. Лучше всего, если оно будет на запах, с завязками или поясом. Платье-кимоно будет смотреться потрясающе как с кроссовками, так и с босоножками на платформе. А вы в таком наряде будете выглядеть свежо и очень модно.

Как носить льняное платье
Фото: Pinterest

Совет #3

Выбирая юбку из льна отдавайте предпочтение моделям свободного кроя, с необработанными краями. Такая "небрежность" сделает образ лаконичным и стильным.

Как носить юбку из льна
Фото: Pinterest

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Совет #4

Льняную рубашку можно носить в офис, если одеть ее с кюлотами или базовым платьем. Романтичный образ можно создать, замиксовав светлую рубашку на пуговицах с сарафаном на бретелях.

С чем носить рубашку из льна
Фото: Pinterest

Совет #5

Льняная ткань с тонкой полоской нередко смотрится лучше, чем однотонная. Именно полоска маскирует измятость ткани и визуально вытягивает силуэт. Конечно, речь идет о вертикальной полоске. С горизонтальной все наоборот.

Как носить лен летом
Фото: Pinterest

Совет #6

Костюм из льна с брюками или шортами летом лучше всего выбирать из льна. Такой комплект, при условии, что он современного и актуального кроя, станет звездой вашего гардероба. Пиджак можно также носить с топом и джинсами или же с платьем.

Льняной костюм
Фото: Pinterest

Где купить одежду из льна

Большое количество украинских брендов шьет одежду из льна. Купить льняное платье или льняную рубашку можно у локальных дизайнеров, подобрав модель, которая больше всего вам приглянулась.

Мы отобрали стильные, на наш взгляд, вещи из льна от украинского производителя, которые можно носить этим летом.

Платье Blow, цена 1850 грн
Фото: instagram.com/blow_fashion
Костюм Blow, цена 2200 грн
Фото: instagram.com/blow_fashion
Платье Hoota, цена от 750 грн
Фото: instagram.com/hoota.shop
Кюлоты и блуза DALEKO, цена от 1370 грн
Фото: instagram.com/_daleko_
Костюм Сucheryachi, цена от 2500 грн
Фото: instagram.com/cucheryachi
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