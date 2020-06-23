Одежда из льна: как носить и с чем сочетать

Льняная одежда особенно актуальна летом

Лен – это натуральная ткань, получаемая из растений с красивыми голубыми цветками. Одежда из этого волокна хорошо пропускает воздух, она прочная и комфортная. Именно поэтому льняные вещи просто идеально подходят для жаркой летней погоды. Сегодня мы расскажем, как и с чем носить лен в этом сезоне.

Напомним, недавно Сегодня.Lifestyle писали, с чем носить модную майку на бретельках летом. Также узнайте о 10 трендовых белых платьях на лето.

Как и с чем носить льняную одежду Фото: Pinterest

Как носить одежду из льна каждый день: модные советы

Совет #1

Носите лен в комплекте. Это могут быть трендовые шорты-бермуды или миди юбка с рубашкой, платье и жакет с короткими рукавами, майка и брюки. Лук из одежды, изготовленной из одного материала, всегда выглядит отлично. Плюс, вам не придется долго думать, что надеть.

С чем носить одежду из льна

Фото: Pinterest

Совет #2

Купите льняное платье. Лучше всего, если оно будет на запах, с завязками или поясом. Платье-кимоно будет смотреться потрясающе как с кроссовками, так и с босоножками на платформе. А вы в таком наряде будете выглядеть свежо и очень модно.

Как носить льняное платье

Фото: Pinterest

Совет #3

Выбирая юбку из льна отдавайте предпочтение моделям свободного кроя, с необработанными краями. Такая "небрежность" сделает образ лаконичным и стильным.

Как носить юбку из льна

Фото: Pinterest

Совет #4

Льняную рубашку можно носить в офис, если одеть ее с кюлотами или базовым платьем. Романтичный образ можно создать, замиксовав светлую рубашку на пуговицах с сарафаном на бретелях.

С чем носить рубашку из льна

Фото: Pinterest

Совет #5

Льняная ткань с тонкой полоской нередко смотрится лучше, чем однотонная. Именно полоска маскирует измятость ткани и визуально вытягивает силуэт. Конечно, речь идет о вертикальной полоске. С горизонтальной все наоборот.

Как носить лен летом

Фото: Pinterest

Совет #6

Костюм из льна с брюками или шортами летом лучше всего выбирать из льна. Такой комплект, при условии, что он современного и актуального кроя, станет звездой вашего гардероба. Пиджак можно также носить с топом и джинсами или же с платьем.

Льняной костюм

Фото: Pinterest

Где купить одежду из льна

Большое количество украинских брендов шьет одежду из льна. Купить льняное платье или льняную рубашку можно у локальных дизайнеров, подобрав модель, которая больше всего вам приглянулась.

Мы отобрали стильные, на наш взгляд, вещи из льна от украинского производителя, которые можно носить этим летом.

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