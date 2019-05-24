Благотворительный вечер в Каннах 2019: какими нарядами удивляли знаменитости
Блеск и роскошь от звезд на благотворительном гала-вечере
Еще два дня осталось до завершения одного из самых ярких событий года – Каннского кинофестиваля. Знаменитые актеры, модели и певцы съехались на Лазурное побережье Франции, чтобы не только просмотреть киноновинки, но и продемонстрировать свои потрясающие наряды от самых известных дизайнеров.
На Каннском фестивале раскритиковали образ Марго Робби. Детали в сюжете:
23 мая в Каннах прошел ежегодный благотворительный вечер – amfAR Gala Cannes, куда приехало немало именитых селебрити: актрисы Памела Андерсон, Милла Йовович, Ева Лонгория, Энди Макдауэлл, а также модели Виктория Сильвстедт, Винни Харлоу, Изабель Гулар, Наташа Поли, Адриана Лима и Кендалл Дженнер.
От такой красоты в одном месте можно и сойти с ума – пышные платья, разные оттенки, драгоценности за миллионы долларов и восторженные взгляды мужчин – таким запомнится благотворительный вечер в Каннах.
Звезды продемонстрировали наряды от Alberta Ferretti, Sachin & Babi, Versace, Celine, Armani и других люксовых брендов. Из украшений большинство знаменитых красотах предпочли модный дом Chopard, который славится своими бриллиантовыми изделиями.
Смотрите подборку самых изумительных нарядов на благотворительном вечере в Каннах:
Напомним, что съемочная группа "Сегодня" посетила примерку платья звездой сериала "Район Мелроуз" и узнала, для кого из гостей шьют украинские дизайнеры. Фотографии с церемонии открытия можно посмотреть по ссылке.
А также смотрите в нашей подборке самые эффектные наряды звездных гостей на премьере фильма французского режиссера "Oh Mercy!".
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