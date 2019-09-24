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Официальный визит первой леди в США: какой наряд выбрала Елена Зеленская

Супруга президента снова предпочла комфорт, надев брючный костюм

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:41
Елена Зеленская
Елена Зеленская
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая недавно эпатировала киевскую публику в красной вышиванке, прилетела покорять своим отменным чувством стиля Америку.

Владимир Зеленский посетил Канаду. Детали в сюжете:

Отметим, что вместе со своим супругом, президентом Украины Владимиром Зеленским Елена прилетела в Америку с официальным визитом и даже успела провести встречу с голливудскими актерами – актрисой с украинскими корнями Милой Кунис и ее супругом Эштоном Кутчером. Но теперь супруги снова прилетели в США, чтобы президент принять участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

INSTAGRAM

На своей официальной странице в Instagram первая леди опубликовала кадр из аэропорта, на котором она запечатлена с мужем, держась за руки. Для первого официально дня в Америке, по традиции, Елена Зеленская выбрала брючный костюм бежевого цвета, в котором мы уже видели супругу президента. Правда, на этот раз рациональная первая леди обыграла наряд лаконичной черной футболкой.

Ранее мы также показали, в каких нарядах Елена Зеленская появилась в Брюсселе.

Напомним, Владимир и Елена Зеленские поздравили свою дочь Александру с днем рождения и показали ее фото.

Все подробности в спецтеме Визит Зеленского в США

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