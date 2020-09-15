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Oh. My. God! Британский бренд Revolution Beauty запускает линейку косметики, посвященную "Друзьям"

Сегодня, 15:47

Каждый продукт вдохновлен образами главных героинь сериала

Известный британский бренд декоративной cruelty free косметики Revolution Beauty анонсировал линейку своей продукции, посвященную сериалу "Друзья". Тематические палетки теней и губные помады будут доступны на сайте компании с 16 сентября, и мы уже не можем устоять перед новинкой!

Коллаборация Revolution Makeup x Friends вдохновлена стилем Рэйчел Грин, Фиби Буфе и Моники Геллер. Каждой из героинь популярного ситкома 90-х посвящены тени, помады и аксессуары.

Revolution Makeup х Friends
Фото: instagram.com/trendmood1

Палетки стилизованы изображениями знакомых нам кафе Central Perk, квартиры Моники и Рэйчел, а названия теней содержат отсылки к некоторым эпизодам сериала.

Палетка Rachel
Фото: instagram.com/trendmood1

К примеру, палетка "Рэйчел" полностью отображает ее стиль – это светло-розовые и коричневые цвета с названиями оттенков, такими как "Dinosaur", "Shopping" и, конечно же, "On A Break". Все это, как говорила Дженис, "Oh. My. God"!

Помада Rachel
Фото: instagram.com/trendmood1

"Мы подробно рассмотрели каждого персонажа – что они носят, их манеры, макияж, который они используют, образ в целом" , – говорит о коллекции основатель Revolution Beauty Адам Минто. "Продукты действительно отражают жизнь каждого персонажа".

Стоимость палетки – $12, помады – $8. Продукция Revolution Makeup x Friends будет доступна на сайте бренда.

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Друзья косметика сериал Друзья
Источник: instagram.com/trendmood1
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