Oh. My. God! Британский бренд Revolution Beauty запускает линейку косметики, посвященную "Друзьям"

Каждый продукт вдохновлен образами главных героинь сериала

Известный британский бренд декоративной cruelty free косметики Revolution Beauty анонсировал линейку своей продукции, посвященную сериалу "Друзья". Тематические палетки теней и губные помады будут доступны на сайте компании с 16 сентября, и мы уже не можем устоять перед новинкой!

Коллаборация Revolution Makeup x Friends вдохновлена стилем Рэйчел Грин, Фиби Буфе и Моники Геллер. Каждой из героинь популярного ситкома 90-х посвящены тени, помады и аксессуары.

Revolution Makeup х Friends

Фото: instagram.com/trendmood1

Палетки стилизованы изображениями знакомых нам кафе Central Perk, квартиры Моники и Рэйчел, а названия теней содержат отсылки к некоторым эпизодам сериала.

Палетка Rachel

Фото: instagram.com/trendmood1

К примеру, палетка "Рэйчел" полностью отображает ее стиль – это светло-розовые и коричневые цвета с названиями оттенков, такими как "Dinosaur", "Shopping" и, конечно же, "On A Break". Все это, как говорила Дженис, "Oh. My. God"!

Помада Rachel

Фото: instagram.com/trendmood1

"Мы подробно рассмотрели каждого персонажа – что они носят, их манеры, макияж, который они используют, образ в целом" , – говорит о коллекции основатель Revolution Beauty Адам Минто. "Продукты действительно отражают жизнь каждого персонажа".

Стоимость палетки – $12, помады – $8. Продукция Revolution Makeup x Friends будет доступна на сайте бренда.

