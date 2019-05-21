Оправдать за стиль: как гардероб помогает звездам избежать тюрьмы

Правильно подобранная одежда – спасательный круг в суде

А вы знали, как мировые звезды избегают наказаний за преступления? Они сразу звонят стилистам! Оказывается, что благодаря правильно подобранному наряду можно повлиять на решение судьи и смягчить приговор, а иногда даже и вовсе избежать тюрьмы.

Какую одежду выбрать, чтобы судьи вас помиловали – детали смотрите в нашем сюжете:

По советам стилистов, образ в зале суда должен быть аккуратным и максимально соответствовать одежде, которую вы носите ежедневно – без вычурности и излишней помпезности. Но бывают исключения, когда люксовые бренды укрепляли статусность преступника и его оправдывают.

"Очевидно, что не нужно приходить в суд обвешанными украшениями. Люди могут подумать, что вы кого-то обманули раз можете позволить себе такую роскошь", – предупреждает консультант из судебной стратегии Джейсон Блум.

Также немаловажно подбирать правильный макияж и прическу – волосы, по советам экспертов, должны быть зачесаны назад, а макияж – максимально естественным.

Также читайте в нашем материале, как составить базовый гардероб из пяти вещей на весну/лето 2019.

Ранее "Сегодня" разобрались, что дешевле – купить пальто на весну или сшить его. Кроме того, мы провели эксперимент и выяснили, можно ли стильно одеться на 1000 гривен, если хочется чего-то модного, а бюджет ограничен.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram