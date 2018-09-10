Оранжевый – хит сезона: яркие образы Кайли Дженнер

Светская львица Кайли Дженнер последнее время предпочитает сочный оранжевый оттенок

Кайли Дженнер. Фото: instagram/kyliejenner

Последнее время яркие кислотные оттенки в одежде предпочитают многие звезды. Например, звезда "Сплетницы" Блейк Лавли и светская львица Ким Кардашьян любят лимонный, модель Белла Хадид – ядовито-желтый, а супермодель 90-х Синди Кроуфорд носит вещи цвета фуксии. Не отстает от них и юная бизнес-вумен и тусовщица Кайли Дженнер.

За последние два дня Кайли опубликовала на своей странице в Instagram несколько снимков в нарядах яркого оранжевого цвета. В первом случае это было облегающее платье на бретельках.

Кайли Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Дополнением к которому послужили босоножки на высоком тонком каблуке и даже сумочка в тон.

Кайли Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

А во втором – объемный комбинезон. Причем фото было сделано еще и на фоне оранжевых автомобилей.

Кайли Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Напомним, ранее Института цвета Pantone назвал самые актуальные оттенки грядущей осени. И основным из них стал цвет с оригинальным названием "оливка к мартини".