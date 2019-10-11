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Осенняя фотосессия: как сделать идеальный снимок

Фотограф поделился лайфхаками удачных кадров

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:36

Бабье лето – прекрасная пора для фотосессий на фоне оранжевых листьев. Журналист телеканала "Украина" Наталья Малярчук разбиралась, как позировать правильно, и готова поделиться секретами удачных кадров.

Как на фоне золотой осени фотографироваться правильно, подскажет фотограф Андрей Мациевский. Самое первое, что советует фотограф – правильно подобрать локацию.

"По-меньше деревьев и веток, чтобы на заднем плане всего этого не было. В противном случае такие декорации начнут "расти" у вас из головы и плеч. А это портит общую картину", – советует Андрей.

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Далее следует позаботиться о настроении. Эксперт говорит: лучшая фотография та, на которой запечатлена живая эмоция: "Не люблю постановочные фото, когда модель очень серьезно позирует. Самые классные фото получаются, когда люди начинают дурачиться".

Как правильно позировать на фото – секреты от фотографа

  • Не садитесь полностью лицом к фотографу, лучше сесть в полуразвороте.
  • Пальто лучше расстегнуть, оно портит фигуру в кадре.
  • Следите за руками. Если вы прикасаетесь к лицу, то делайте это небрежно, с легкостью. В противном случае вы можете сделать себе визуально второй подбородок.

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Говоря о селфи, фотограф также поделился интересными советами: "Приучите себя фотографироваться на основную камеру. Это не удобно и мы себя не видимых, но во всех телефонах основная камера намного лучше. Стараемся отцентровать так, чтобы глазок в камере смотрел на нас".

А чтобы ваша фотосессия получилась еще более красивой, необходимо подобрать соответствующие наряды. О главных трендах осени узнайте в нашем материале.

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