"Оскар 2019": Кендалл Дженнер в "голом" платье обескуражила публику
Кендалл Дженнер появилась на красной дорожке "Оскара 2019" в откровенном платье
На красной дорожке "Оскара 2019" многие знаменитости удивляли публику своим внешним видом. Так, Шарлиз Терон кардинально сменила образ, а Билли Портер появился на мероприятии в платье-смокинге.
Эпатировать публику решила и 23-летняя Кендалл Дженнер, сестра Ким Кардашьян. Американская супермодель появилась на "Оскаре 2019" в черном платье с экстремально высоким разрезом.
Дополнила образ Кендалл Дженнер черными массивными серьгами и классическим вечерним макияжем.
Ранее мы рассказали, кто получил "Оскар 2019", а также поделились текстовой трансляцией церемонии.
Смотрите результаты "Оскара 2019" в видео:
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