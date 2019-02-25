"Оскар 2019": Кендалл Дженнер в "голом" платье обескуражила публику

Кендалл Дженнер появилась на красной дорожке "Оскара 2019" в откровенном платье

Кендалл Дженнер на "Оскаре 2019" Фото: AFP

На красной дорожке "Оскара 2019" многие знаменитости удивляли публику своим внешним видом. Так, Шарлиз Терон кардинально сменила образ, а Билли Портер появился на мероприятии в платье-смокинге.

Эпатировать публику решила и 23-летняя Кендалл Дженнер, сестра Ким Кардашьян. Американская супермодель появилась на "Оскаре 2019" в черном платье с экстремально высоким разрезом.

Кендалл Дженнер на "Оскаре 2019" Фото: AFP

Кендалл Дженнер на "Оскаре 2019" Фото: AFP

Кендалл Дженнер на "Оскаре 2019" Фото: AFP

Дополнила образ Кендалл Дженнер черными массивными серьгами и классическим вечерним макияжем.

Ранее мы рассказали, кто получил "Оскар 2019", а также поделились текстовой трансляцией церемонии.

Смотрите результаты "Оскара 2019" в видео:

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