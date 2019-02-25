"Оскар 2019": очаровательный образ Леди Гаги
Леди Гага появилась на красной дорожке в роскошном платье
Церемония "Оскар 2019" в самом разгаре, красная дорожка состоялась, и теперь можно рассмотреть наряды всех звезд. К слову, мы уже рассказали, в каких нарядах появились Эмилия Кларк и Шарлиз Терон, которая к тому же удивила сменой имиджа.
Леди Гага очаровала публику своим вечерним образом на красной дорожке "Оскара 2019". Артистка появилась в черном платье в пол с открытыми плечами от Alexander McQueen. Также звезда надела эффектные высокие перчатки и массивные украшения.
Леди Гага выбрала неброский нюдовый макияж и подчеркнула глаза голубыми стрелками.
Напомним, съемочная группа "Сегодня", которая является единственной из украинских СМИ на "Оскаре", сейчас на красной дорожке. Дэн Кушнарев, а также Олесь Середицкий следят за тем, что происходит на "Оскаре 2019".
Кроме того, сайт "Сегодня" ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
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