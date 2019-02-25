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"Оскар 2019": очаровательный образ Леди Гаги

Леди Гага появилась на красной дорожке в роскошном платье

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 03:25
Леди Гага
Леди Гага
Фото: AFP

Церемония "Оскар 2019" в самом разгаре, красная дорожка состоялась, и теперь можно рассмотреть наряды всех звезд. К слову, мы уже рассказали, в каких нарядах появились Эмилия Кларк и Шарлиз Терон, которая к тому же удивила сменой имиджа.

Леди Гага очаровала публику своим вечерним образом на красной дорожке "Оскара 2019". Артистка появилась в черном платье в пол с открытыми плечами от Alexander McQueen. Также звезда надела эффектные высокие перчатки и массивные украшения.

Леди Гага
Леди Гага
Фото: AFP

Леди Гага
Леди Гага
Фото: AFP

Леди Гага выбрала неброский нюдовый макияж и подчеркнула глаза голубыми стрелками.

Напомним, съемочная группа "Сегодня", которая является единственной из украинских СМИ на "Оскаре", сейчас на красной дорожке. Дэн Кушнарев, а также Олесь Середицкий следят за тем, что происходит на "Оскаре 2019".

Кроме того, сайт "Сегодня" ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

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