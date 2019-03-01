Прозрачный топ Зои Кравиц на вечеринке "Оскара" оказался из золота

Прозрачный бюстгальтер входит в коллекцию Tiffany & Co

Зои Кравиц Фото: AFP

После появления голливудской актрисы Зои Кравиц в золотом прозрачном бюстгальтере на афтепати "Оскара 2019" Vanity Fair интернет просто "взорвался" негативными комментариями. Многие написали, что такой наряд слишком откровенен для официального мероприятия.

Но оказалось, что прозрачный бюстгальтер – коллекционная вещь, созданная дизайнером Эльзой Перетти для ювелирного дома Tiffany & Co.

Как сообщает Daily Mail, топ изготовлен из 18-каратного золота и стоит 24 тыс. долларов (около 645 тыс. гривен). Но, как выяснилось, золотой бра стал не самым дорогим элементом образа 30-летней актрисы. Голливудская звезда надела на запястье пять платиновых браслетов с бриллиантами стоимость до 55 тыс. долларов (около 1,5 млн гривен).

Зои Кравиц Фото: AFP

Напомним, эпатировать публику решила и 23-летняя Кендалл Дженнер, сестра Ким Кардашьян. Американская супермодель появилась на "Оскаре 2019" в черном платье с экстремально высоким разрезом.

Также на церемонии вручения премии "Оскар 2019" американский актер и певец Билли Портер эпатировал публику своим экстравагантным нарядом: классическим мужским смокингом, переходящим в вечернее женское платье в пол. Наряд сшил для актера дизайнер Кристиан Сириано, самый молодой победитель проекта "Подиум".

Отметим, что съемочная группа "Сегодня" пристально следила за подготовкой красной дорожки и кинопремии в целом, а также готовила эксклюзивные репортажи из Лос-Анджелеса. Мы единственные из украинских СМИ, которые получили аккредитацию на церемонию награждения.

Смотрите эксклюзивное видео, как прошел "Оскар 2019":

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