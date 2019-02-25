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"Оскар 2019": Серена Уильямс появилась в очень смелом платье

Теннисистка Серена Уильямс на "Оскаре 2019" представит картину "Звезда родилась"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:41
Серена Уильямс
Серена Уильямс
Фото: AFP

Известная во всем мире теннисистка Серена Уильямс приглашена на 91-ю церемонию "Оскар", чтобы представить фильм Брэдли Купера "Звезда родилась". Картина имеет все шансы получить статуэтку в номинации "Лучший фильм".

На торжественном мероприятии Серена Уильямс, обладательница спортивной фигуры, появилась в элегантном платье в пол с открытыми плечами и со вставкой из красных камней на груди. 

Серена Уильямс
Серена Уильямс
Фото: AFP

Серена Уильямс
Серена Уильямс
Фото: AFP

Дополнили образ браслет и серьги с камнями, а также элегантная прическа – высокий хвост.

Ранее мы писали о том, как проходила подготовка к проведению 91-й церемонии награждения премии "Оскар 2019". Съемочная группа "Сегодня" пребывает на месте события – известный блогер Дэн Кушнарев и оператор, режиссер Олесь Середицкий пристально следят за поведением селебритис.

Читайте также текстовую трансляцию церемонии "Оскар 2019", которую ведет Сегодня.Lifestyle.

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