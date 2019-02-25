"Оскар 2019": ТОП-20 ярких образов с афтепати, которые нужно увидеть

Сексуальные, эффектные и яркие наряды голливудских знаменитостей

"Оскар 2019": Эмили Ратаковски на афтепати Фото: AFP

В Лос-Анджелесе состоялась 91-я церемония "Оскар", где гости продемонстрировали невероятные наряды. После вручения наград знаменитости традиционно отправились на афтепати журнала Vanity Fair в центр искусств Wallis Annenberg Center for the Performing Arts в Беверли-Хиллз.

Мероприятие стартовало еще во время церемонии, и многие гости блистали уже в новых образах. На афтепати "Оскара 2019" в эффектных нарядах появились Леди Гага, Эмили Ратаковски, Алессандра Амбросио, Хлоя Морец и другие звездные гости.

Леди Гага Фото: AFP Жозефин Скривер Фото: AFP Джерард Батлер Фото: AFP Реджина Кинг Фото: AFP Даррен Крисс Фото: AFP Приянка Чопра Фото: AFP Джастин Эрвин и Эшли Грэм Фото: AFP Джемма Чан Фото: AFP Тесса Томпсон Фото: AFP Рассел Уилсон и Сиара Фото: AFP Линдси Вонн Фото: AFP Наташа Лионне и Хлоя Севиньи Фото: AFP Алессандра Амбросио Фото: AFP Эмили Ратаковски Фото: AFP Джейми Фокс Фото: AFP Джеймс МакЭвой Фото: AFP Летиша Райт Фото: AFP Джоанна Ньюсом и Энди Сэмберг Фото: AFP Джастин Микита и Джесси Тайлер Фергюсон Фото: AFP Гленн Клоуз Фото: AFP Тейлор Хилл Фото: AFP 1/21

Ранее мы сообщили, кто получил "Оскар 2019", а также поделились текстовой трансляцией церемонии.

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