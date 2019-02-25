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"Оскар 2019": ТОП-20 ярких образов с афтепати, которые нужно увидеть

Сексуальные, эффектные и яркие наряды голливудских знаменитостей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:54
"Оскар 2019": Эмили Ратаковски на афтепати
"Оскар 2019": Эмили Ратаковски на афтепати
Фото: AFP

В Лос-Анджелесе состоялась 91-я церемония "Оскар", где гости продемонстрировали невероятные наряды. После вручения наград знаменитости традиционно отправились на афтепати журнала Vanity Fair в центр искусств Wallis Annenberg Center for the Performing Arts в Беверли-Хиллз.

Мероприятие стартовало еще во время церемонии, и многие гости блистали уже в новых образах. На афтепати "Оскара 2019" в эффектных нарядах появились Леди Гага, Эмили Ратаковски, Алессандра Амбросио, Хлоя Морец и другие звездные гости.

Леди Гага
Фото: AFP
Жозефин Скривер
Фото: AFP
Джерард Батлер
Фото: AFP
Реджина Кинг
Фото: AFP
Даррен Крисс
Фото: AFP
Приянка Чопра
Фото: AFP
Джастин Эрвин и Эшли Грэм
Фото: AFP
Джемма Чан
Фото: AFP
Тесса Томпсон
Фото: AFP
Рассел Уилсон и Сиара
Фото: AFP
Линдси Вонн
Фото: AFP
Наташа Лионне и Хлоя Севиньи
Фото: AFP
Алессандра Амбросио
Фото: AFP
Эмили Ратаковски
Фото: AFP
Джейми Фокс
Фото: AFP
Джеймс МакЭвой
Фото: AFP
Летиша Райт
Фото: AFP
Джоанна Ньюсом и Энди Сэмберг
Фото: AFP
Джастин Микита и Джесси Тайлер Фергюсон
Фото: AFP
Гленн Клоуз
Фото: AFP
Тейлор Хилл
Фото: AFP
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Ранее мы сообщили, кто получил "Оскар 2019", а также поделились текстовой трансляцией церемонии.

Напомним, многие знаменитости посетили ежегодную благотворительную вечеринку Элтона Джона. Сегодня.Lifestyle собрал звездных гостей мероприятия.

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