"Оскар 2019": ТОП-20 ярких образов с афтепати, которые нужно увидеть
Сексуальные, эффектные и яркие наряды голливудских знаменитостей
В Лос-Анджелесе состоялась 91-я церемония "Оскар", где гости продемонстрировали невероятные наряды. После вручения наград знаменитости традиционно отправились на афтепати журнала Vanity Fair в центр искусств Wallis Annenberg Center for the Performing Arts в Беверли-Хиллз.
Мероприятие стартовало еще во время церемонии, и многие гости блистали уже в новых образах. На афтепати "Оскара 2019" в эффектных нарядах появились Леди Гага, Эмили Ратаковски, Алессандра Амбросио, Хлоя Морец и другие звездные гости.
Ранее мы сообщили, кто получил "Оскар 2019", а также поделились текстовой трансляцией церемонии.
Напомним, многие знаменитости посетили ежегодную благотворительную вечеринку Элтона Джона. Сегодня.Lifestyle собрал звездных гостей мероприятия.
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