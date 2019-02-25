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"Оскар 2019": Ялица Апарасио в небесном платье на красной дорожке

Ялица Апарисио представлена в номинации "Лучшая женская роль"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 03:51
Ялица Апарисио
Ялица Апарисио
Фото: AFP

В Лос-Анджелесе проходит 91-я церемония "Оскар", и знаменитости одна за другой блистают на красной дорожке. В число звезд, которые наиболее запомнились нарядами на красной дорожке, однозначно входит Ялица Апарисио. Она номинирована на "Лучшую женскую роль" за картину "Рома", где является главной героиней.

На красной дорожке Ялица Апарисио появилась в небесном платье в пол от Rodarte, которое открывает одно плечо. Наряд изящно подчеркнул миниатюрную фигуру актрисы.

Ялица Апарисио
Ялица Апарисио
Фото: AFP
  

Подчеркнуть образ Ялица решила аккуратными серьгами и нежным макияжем в розовых тонах.

Напомним, Шарлиз Терон удивилась всех сменой имиджа на красной дорожке "Оскар 2019".

Съемочная группа "Сегодня", которая является единственной из украинских СМИ на "Оскаре", сейчас на церемонии. Дэн Кушнарев, а также Олесь Середицкий следят за тем, что происходит на "Оскаре 2019".

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