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Оскар-2020: Скарлетт Йоханссон в откровенном платье произвела фурор на красной дорожке

Актриса позировала вместе со своим женихом Колином Жостом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 03:31
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Фото: Getty Images

Звезда Голливуда Скарлетт Йоханссон в который раз не смогла пропустить самое ожидаемое и громкое событие года – церемония награждения кинопремий "Оскар-2020". 35-летняя актриса произвела фурор на красной дорожке, позируя в сексуальном, облегающем платье с открытой спиной. Отметим, что Сегодня.Lifestyle ведут текстовую онлайн-трансляцию события.

Смотрите в видео все, что нужно знать об "Оскаре-2020":

Голливудская знаменитость на красной дорожке позировала вместе со своим женихом Колином Жостом. Облегающее платье с открытой спиной пикантно демонстрировало татуировку актрисы и подчеркивало ее стройную фигуру. Внимание гостей было приковано к глубокому декольте Скарлетт, украшенное струящимися полосками с кристаллами.

Образ Скарлетт Йоханссон на "Оскаре-2020"
Фото: Getty Images
Образ Скарлетт Йоханссон на "Оскаре-2020"
Фото: Getty Images
Образ Скарлетт Йоханссон на "Оскаре-2020"
Фото: Getty Images
Образ Скарлетт Йоханссон на "Оскаре-2020"
Фото: Getty Images
Образ Скарлетт Йоханссон на "Оскаре-2020"
Фото: Getty Images
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В этом году актрису впервые номинировали на "Оскар". За роль Николь Барбер в фильме "Брачная история" в категории "Лучшая актриса", также а за работу над картиной "Кролик Джоджо" — в категории "Лучшая актриса второго плана".

Напомним, ранее "Сегодня" уже рассказывали о том, что необходимо знать о церемонии награждения "Оскар-2020". Также мы писали о том, как проходила подготовка 92-й церемонии награждения премии "Оскар-2020".

Церемонию вручения премии "Оскар" эксклюзивно в прямом эфире показывает телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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