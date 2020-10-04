Основатель модного дома Kenzo умер от коронавируса
Кензо Такаде был 81 год
Дизайнер Кензо Такада, основатель бренда Kenzo, умер от осложнений коронавируса. Об этом сообщил представитель бренда в заявлении.
Как сообщает AFP, Такада умер в Американском госпитале Парижа в воскресенье, 4 октября. Дизайнеру был 81 год.
Кензо Такада родился 27 февраля 1939 года в Химэдзи на острове Хонсю. Изучал моду в Токио, в 1965 году переехал в Париж. Через пять лет после переезда Такада представил свою первую коллекцию.
Дом Kenzo выпускал женские, мужские и детские коллекции, парфюмерию и аксессуары. В 1993 году марку Kenzo купил концерн LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy). Такада еще шесть лет после продажи работал в носящем его имя модном доме, позже сотрудничал с Kenzo в отдельных коллекциях.
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