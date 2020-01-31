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Основательницы бренда Zv’yazani: "Люди не воспринимают то, что за украинские ковры нужно платить"

Эксклюзивное интервью с основательницами бренда Zv’yazani Ольгой Каретниковой-Котягиной и Натальей Осауленко

Ольга Каретникова-Котягина и Наталья Осауленко - основательницы бренда ZV'YAZANI Фото: Иван Марчук, Сегодня

Советское наследие здорово подмочило репутацию современного ковра. Пока в Европе заказывают и хотят видеть их даже на стенах у себя в доме, в Украине репутация этого изделия весьма неоднозначная. А если их и заказывают, то часто не понимают, почему цена может достигать и нескольких тысяч евро за одну единицу. Как никто об этих проблемах знают основательницы бренда традиционных украинских ковров ручной работы в современном исполнении Zv’yazani Ольга Каретникова-Котягина и Наталья Осауленко. В интервью Сегодня.Lifestyle они честно рассказали, почему не сразу решились работать с украинскими мастерами и почему пока на мировом рынке нет интереса к украинским коврам.

Как решили уйти с основных работ и заняться своим делом

Знаете как говорят, что раз в шесть лет нужно менять свое дело, и для нас тогда этот момент наступил. До этого мы работали в сфере журналистики и государственного управления. Сначала мы просто дружили, а потом плавно стали обсуждать, чем хотелось бы заняться дальше. Изначально, нам казалось, что в Украине вообще не будет проблем найти профессиональных ткачих. Все же мы были в Карпатах, видели там ковры, казалось, что есть достойные мастера, и точно такое направление будет популярным. На самом деле с ними очень сложно сотрудничать. Например, клиент хочет получить ковер 26 января, а мастер может тебе запросто сказать: "Давайте уже после праздников", "А я вот не успела". И мы должны идти на уступки, "материально" извиняться, так сказать. Мы стали рассматривать варианты привлечения заграничных специалистов из Марокко и Индии, где данное направление тоже развито.

Изначально, нам казалось, что в Украине вообще не будет проблем найти профессиональных ткачих

О названии для бренда

Мы сразу решили, что нам нужно украинское слово, но в английской транскрипции. Затем мы встретились с подругами, и в беседе они подсказали нам вариант, который сразу пришелся всем по душе. Zv’yazani также вмещает сразу несколько смыслов: люди, которые объединены работой над одним делом, связь с корнями, да и есть такой стиль вязания, когда девушки связывают узелки.

Что больше всего удивило в Индии и Марокко

На самом деле ковры во всех странах делают примерно одинаково. Индия с очень давних времен смогла поставить производство на поток. У них одновременно сотни людей изготовляют 100 и 200 ковров – целый конвейер. Если же говорить про дорогой ковер, который ткали несколько месяцев, то и в Индии он будет стоить недешево. Да ты и не всегда получишь то изделие, которое хочешь. Тебя там и не пустят непосредственно на производство, ты опять же будешь иметь дело с каким-то посредником, который забирает себе большой процент и может все равно отправить некачественный товар. А специфика работы в этих странах заключается в том, что если тебе что-то не понравится потом, никому ты уже свою правоту не докажешь. В Марокко мы, конечно, купили ковер примерно за 200 долларов, но тут возник вопрос с доставкой, которая стоила также, как и сам ковер! Так мы поняли, что все же это не наш путь, мы не являемся большими оптовыми заказчиками, да и найти подрядчика за границей, который бы обеспечивал нас нужным продуктом, слишком сложно. Нам важно влиять на процесс и обеспечивать нужный нам результат.

Ольга Каретникова-Котягина и Наталья Осауленко открыли свой бизнес Фото: Иван Марчук

Как нашли мастеров

Мы решились просто написать пост с предложением о работе в Facebook и в тематических сообществах. Нашлись две девушки, опять же из Карпат. Они тогда только закончили Институт прикладного искусства. Сейчас у нас есть постоянные работники в Киеве и Косове, технический директор, в общей сложности на постоянной основе – до 20 человек, а другие работают больше на фрилансе. Когда много заказов, добираем работников на время.

Как подобрать профессионального мастера и не ошибиться

Мы тогда предварительно дали тестовое задание девушкам из Косова пошить один из наших самых популярных ковров "Кони". Это, кстати, самый первый ковер, чей макет мы разработали самостоятельно. Мы повесили его у себя на страничках в соцсетях и кто-то из наших знакомых решил купить. Нам тогда казалось, что будем делать обычные гуцульские ковры с обычным узорами.

Почему поменяли концепцию

Мы поняли, что клиенты хотят другого. Мы ездили на разведку в Германию, чтобы вообще понять что происходит в мире. Там было представлено очень много восточного фольклора. Да так сильно, что устаешь и уже невольно ищешь что-то необычное. Гуцульские ковры вы легко найдете, но вот если вы хотите его под себя, то в этом, пожалуй, только мы и небольшое количество мастерских сможет вам помочь.

Ольга Каретникова-Котягина

Как проходит работа

Реализуем пожелания заказчика, картины адаптируем к процессу ткачества. Мы работаем со многими иллюстраторами, сейчас вот делаем ковер с красивыми обнаженными женщинами. Один раз попросили такой же, как был у героя мультика "Аладдин". Есть наши коллекции, которые мы сами разрабатываем, но их тоже можно видоизменить под пожелания клиента. Часто к нам обращаются художники с просьбой перенести их рисунки на ковровое покрытие.

Какой самый прочный материал для ковра

100% шерсть! Мы можем работать и с искусственными материалами, но тогда не можем полностью обещать качество конечного продукта. Да и нам важно работать с натуральными нитками. При хорошем уходе ковер прослужит вам очень долго. Мы видели столетний украинский ковер, сделанный по той же модели, что и у нас. Да, местами он потерт, но цвет и форма осталась практически прежними. Так что раз приобретая его, действительно можешь затем передавать из поколения в поколение.

Даже ковер, выполненный в стиле 17 века, но с актуальными цветами отлично впишется даже в современный интерьер

Zv’yazani – украинские ковры ручной работы в современном исполнении Фото: Иван Марчук Zv’yazani – украинские ковры ручной работы в современном исполнении Фото: Иван Марчук Zv’yazani – украинские ковры ручной работы в современном исполнении Фото: Иван Марчук Zv’yazani – украинские ковры ручной работы в современном исполнении Фото: Иван Марчук Zv’yazani – украинские ковры ручной работы в современном исполнении Фото: Иван Марчук 1/5

Сколько вложили на старте

Мы запускались только на личные средства. Вначале нам много чего и не нужно было: открыли в Косове мастерскую, закупили материалы...уложились в четыре тысячи долларов. Затем у нас одним махом заказали пять ковров, и мы получили гонорар, который вложили обратно в бизнес.

В чем особенность изделий

У нас интересный дизайн, мы предлагаем не только фольклорные мотивы, но и адаптируем дизайн ковра под сегодняшние потребности. Наш сервис также очень кастомизированный. Мы готовы исполнить любое пожелание нашего клиента.

О продвижении бренда за границей

Заказывают в основном наши люди, которые сейчас живут за рубежом. Мы получали предложения о сотрудничестве из таких стран, как Бельгия, Нидерланды, Эмираты, Франция. Или можно договориться с посредниками, которые будут продавать наши изделия у себя в странах. Но для того, чтобы отправлять изделия в Европу, нужно пройти долгую процедуру сертификации.

На сегодняшний момент ни одна украинская нитка не получила знак качества, и дело тут в высокой стоимости подобных проверок

Для получения всех сертификатов нужно заплатить приблизительно семь тысяч долларов, и это еще минимальный пакет. Затем мы отправляем наш ковер в специальную компанию, которая, грубо говоря, будет его "убивать": затирать, оставлять на солнце и смотреть, выдержит ли он все эти манипуляции. Мы таких проверок не боимся, но сейчас просто выбираем другое направление. Можно работать с иностранными материалами, но тогда цена автоматически увеличивается.

Как оцениваете стоимость каждого ковра

Многое зависит от сложности рисунка и размеров, важно и на каком станке его будут ткать. Если производство будет в Косове и это несложный ковер дорожкой 50x130 см, то он обойдется в 150 евро, да и это практически себестоимость, ведь создание ковра – очень долгий процесс. На сегодняшний момент наш самый дорогой ковер стоил 90 тысяч гривен. "Рыбы" были очень большими, а сам процесс занял более трех месяцев.

Самый дорогой ковер бренда Zv’yazani Фото: пресс-служба

Когда нужно задействовать киевских мастериц, и размер изделия составляет 200x250 см, то нужно учитывать, что его ткут пару месяцев, пять дней в неделю по девять часов, и два мастера. Потому перед тем, как задать вопрос: "А почему так дорого", – следует учитывать весь этот объем, а ведь так легко оценивать то, в чем вообще не разбираешься. Бытует такое мнение, что если сделано в Украине, то должно и стоить дешево. Никто не учитывает, что наше производство сейчас даже дороже, чем в некоторых других странах. Наши специалисты достаточно дорого стоят. Допустим, в Индии на фабриках их коллегам платят значительно меньше, но они даже этим довольны. Просто там объемы производства все покрывают.

Ошибки на старте

Для начала важно составить бизнес-план, чего мы, конечно, не сделали. Так вы быстрее поймете, когда вы вообще сможете заработать и иначе будете смотреть на то, как руководить своим бизнесом. Нужно понимать, что все истории про волшебные стартапы, которые быстро достигли успеха – это только истории. Когда у тебя большой капитал на старте, ты можешь запустить и классную рекламу, и быстрее продвигаться… Если же ситуация иная, нужно быть готовым отказаться на время от личных трат. Иногда ты себе не забираешь прибыль потому, что нужно выдать зарплату сотрудникам. Мы не одиноки в этих проблемах, подобная ситуация и у многих наших коллег-бизнесменов.

Нужно понимать, что все истории про волшебные стартапы, которые быстро достигли успеха – это только истории

Еще одной нашей ошибкой было то, что изначально не завели стандартную схему, по которой утверждаем готовый продукт. Потому что потом возникают разные ситуации: например, один раз клиент сказал, что ковер "недостаточно серый", хотя мы специально ездили к нему домой и фотографировали оттенки его стен. Или вот, звонит клиент и говорит, что хочет очень простое изделие, и ты озвучиваешь, что это примерно будет стоить 50 тыс. гривен. Но когда он присылает эскиз, мы понимаем, что работа над ковром будет намного серьезнее. Озвучиваем, что стоимость уже 70 тысяч гривен, и тут клиент начинает удивляться, почему стоимость значительно повысилась, а ведь каждая лишняя деталь играет свою роль!

Наталья Осауленко

Как доказать молодым людям, что ковер дома – это круто

Дело не в возрасте, а в восприятии. Если взять любой европейский интерьер, вы там найдете ковер. Сейчас модно, когда ковер на стене заменяет картину или панно. А у нас работает советское воспоминание, когда стены украшали коврами, ведь тогда просто не было того, что еще можно повесить. Да и многие сейчас не хотят покупать однотипные вещи в масс-маркете, а ищут нечто эксклюзивное, и мы готовы это предоставить. По этой причине к нам приходят дизайнеры интерьеров для того, чтобы найти интересный арт-объект в квартиру или в дом для клиента.

Сейчас модно, когда ковер на стене заменяет картину или панно, а у нас работает советское воспоминание

Где можно посмотреть ваши работы

Магазинов у нас нет, есть мастерская, куда можно прийти и посмотреть, пощупать или заглянуть в наши соцсети и на сайт.

Что мешает сегодня украинскому бизнесу

Люди не воспринимают то, что за украинские изделия нужно платить. Наши ковры должны стоить в два раза больше. За границей ковры, подобные нашим, стоят 10 тысяч евро, и ни у кого не возникает вопросов об их стоимости. Там они просто задают вопрос, а сколько это изготавливалось? Узнав, что ручная работа, они готовы платить. Ощущается отсутствие поддержки со стороны страны. Она не мешает, но и не поддерживает совсем. А ведь такая сфера, как ткачество – это же украинская традиция, и можно было бы вывести ее на уровень национального достижения. Украинское ткачество может конкурировать на мировом уровне, но для этого нужны инвестиции. Один только стенд на международной выставке будет стоить полмиллиона гривен, но не факт, что еще что-то купят.

Украинское ткачество может конкурировать на мировом уровне, но для этого нужны инвестиции

Основательницы бренда Zv’yazani

Как будет развиваться бренд дальше

Мы решили запустить дополнительную линию ковриков, которые изготавливаются по методу тафтинга – это полуручная работа. С помощью пистолета набивается узор, и это не делает производство дешевле, но точно делает его быстрее. Мы не отказываемся от ручных традиций, но это будет такая отдельная, можно сказать, драгоценная линия.

Что дает силы продолжать

Постоянно отсматриваем, что сейчас в тренде, и это создает правильное настроение. Знаете, еще часто мы живем в рамках, как и многие, а затем, к примеру, посещаешь международную выставку и понимаешь сколько еще всего можно создать и предложить своему клиенту. Мы действительно хотим доказать, что украинские ковры могут заинтересовать весь мир.

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