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Отказ от полиэтилена: в Украине набирают популярность экосумки

Экосумки – тренд или необходимость?

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:12

Модники борются за отказ от пластиковых пакетов. Вместо них предлагают носить плетеные сумочки. В столичных магазинах - широкий выбор. Готовы ли поддержать такую тенденцию украинцы - узнавала корреспондент "Сегодня" Наталья Тимуршина.

В цветах радуги! Вместо привычных кожаных сумок – на манекенах в столичном магазине – сетка. Экотренд подхватили модники!

Экосумка – тренд 2019 года
Экосумка – тренд 2019 года
Фото: Pinterest

Именно вот эта бирка говорит о том, что вы сознательно присоединились к обществу, которое сокращает потребление полиэтиленовых пакетов. Плетеные сумки дизайнеры предлагают как полноценный аксессуар на каждый день. И подходит он к нескольким образам:

"Классические брюки укороченные, сверху можете надеть джемпер и поддержать цвет. Супер классные кроссовки – этот лук работает очень хорошо – на любой поддерживающий аксессуар в виде таких вот сумок", – утверждает Леся Навроцкая, директор по развитию бренда.

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Спрос на экосумки растет. Огромное количество людей захотели купить эти сумки. Отказ от полиэтиленовых пакетов поддержали уже многие украинские продавцы. А больше всего клиентов интересует, какой вес выдерживают такие мешочки. 

"Я ходила в магазин – покупала продукты, посчитала по весу было 7 килограмм – но туда поместилось бы еще больше, тяжело нести уже", – рассказывает Ольга Балюк, дизайнер экосумок.

В целом сами украинцы с удовольствием поддерживают такой тренд и готовы отказаться от  полиэтиленовых пакетов в защиту окружающей среды. 

Напомним, что в Украине активно развивается сознательная мода. Недавно дизайнеры создали коллекцию купальников из переработанного пластика.

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