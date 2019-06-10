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Отпуск в разгаре: как выбрать идеальный купальник

Тенденции пляжной моды на лето 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:01

Вот и наступил период отпусков, а с ним появилась и главная женская проблема – какой купальник выбрать, чтобы подчеркнуть достоинства и скрыть неточности фигуры. Что делать, если путевка на руках, а лишние килограммы ну никак невозможно скинуть за несколько дней? 

Спокойно, ситуацию поможет исправить правильно подобранный купальник! Главное – разобраться с типом фигуры и знать хитрости, с помощью которых вы станете богиней пляжа.

Советы по подбору идеального купальника 

Для женщин с пышными формами нижнюю часть купальника лучше выбирать с более высокой посадкой, которая визуально сделает акцент на талии, а ноги будут казаться более длинными. Тем более, что сейчас актуальны подобные модели. Правда, бывают случаи, когда высокие плавки добавляют пару килограммов.

Купальники с высокой посадкой на лето 2019
Купальники с высокой посадкой на лето 2019
 

Но, лучший вариант для такого типа фигуры – цельные купальники. Самым трендовым вариантом являются купальники с высоким вырезом, говорит стилист Дарья Мегедь. Для тех, кому не хватает объема в бюсте, стоит обратить внимание на лиф в стиле бандо. Такие модели с чашкой выгодно подчеркивают грудь. Вариант верхней части купальника с рюшами добавит объема плечам.

Вариант цельного купальника для пышной фигуры
Вариант цельного купальника для пышной фигуры
Фото: Pinterest

А если вас беспокоит проблема широкого верха, то можно выбрать треугольную форму бюстгальтера. В данном случае акцент смещается больше на шею и плечи не кажутся такими массивными. 

Купальник в стиле бандо
Купальник в стиле бандо
Фото: Pinterest

Купальники на шнуровке – модные и практичные модели, его можно завязать очень плотно или, наоборот, ославить в талии, если вы набрали за время отпуска несколько килограмм. 

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Ну а если выход в купальнике не ограничивается лишь пляжным отдыхом, для вечерних мероприятий на море можно подобрать более нарядный вариант. К примеру, с открытой спиной. 

Трендовые цвета купальников на лето 2019

Дарья Мегедь рекомендует обращать внимание на модели цвета металлик и нюдовых оттенков, а также с леопардовым принтом. Сейчас такие модели на пике популярности среди модниц. 

Напомним, что ранее эпатажный дизайнер из Нью-Йорка Ария МакМанус решила упростить жизнь любителям пляжного отдыха и объединила женские купальники с полотенцами. Получился довольно сомнительный, но креативный тренд лета-2019. 

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