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Ожерелье из "Титаника" и денежная накидка: образы Веры Брежневой в мюзикле "РИТМ"

Сегодня, 09:23

Певица приняла участие в съемках мини-мюзикла MONATIK

Певица Вера Брежнева впечатлила Сеть своим "денежным" нарядом, в котором появилась в мини-мюзикле MONATIK под названием "РИТМ". В проекте также приняли участие "Время и Стекло", THE HARDKISS, Alyona Alyona, KADNAY, TAYANNA и другие.

Для съемок Бренжева надела невероятный аутфит, состоящий из топа-бандо с бриллиантами, короткой юбки и накидки, стилизованной долларами. Ее образ дополнила подвеска в виде сердца, очень схожая с той, которую носила героиня фильма "Титаник".

Певица Вера Брежнева
Певица Вера Брежнева
Фото: instagram.com/ververa

"У кого-то есть денежное дерево, а у кого-то денежное пальто. Хотя не только оно прекрасно на этом фото, а весь комплект haute couture от Ульяны Сергеенко. Ну и особо внимательные рассмотрели ожерелье, как то самое в "Титанике", – написала Вера в своем Instargam-аккаунте.

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В мюзикле "РИТМ" Вера Брежнева появляется в еще одном образе – это короткий топ и мини-юбка с газетным принтом. Такое платье придумал Джон Гальяно в 2000 году эксклюзивно для Dior, а позже мы видели похожее на Кэрри Брэдшоу в сериале "Секс в большом городе".

Вера Брежнева
Скриншот: YouTube

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