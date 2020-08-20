Pantone определил пять главных оттенков осени 2020

От мяты до насыщенного ягодного оттенка

Институт цвета Pantone и модная компания Heuritech, использующая технологию искусственного интеллекта, определили главные оттенки этой осени.

Для того, чтобы выбрать основные цвета из всей имеющейся палитры, компании анализируют миллионы публикаций в Instagram, а также – модные коллекции различных брендов сезона осень-зима-2020.

В итоге были выбраны пять ключевых палитр цветов, которые станут трендовыми этой осенью.

Мята

В этой группе представлены оттенки Misty Jade – нежно-ментоловый, оттенок Water Fall и цвет морской волны – UltraMarine Green, которые появились в коллекциях, к примеру, Balenciaga и Gucci.

Скриншот: Heuritech

Пастель

Три главных пастельных оттенка этой группы – Lupine, Blue Topaz и Blushing Pink. Именно их чаще всего использовали современные бренды и модные блогеры.

Скриншот: Heuritech

Землистые оттенки

Светло-коричневый Tawny Birch, оливковый оттенок милитари Military Olive и бледный беж Sheepskin Pantone добавили в группу Earth Tones.

Скриншот: Heuritech

Оттенки синего

Небесно-голубой, насыщенный синий и оттенок бирюзы составили еще один набор – Blue Tones. Как и мятные оттенки, эти цвета активно использовали в своих коллекциях Balenciaga и Gucci.

Скриншот: Heuritech

Розовый

От бледных румян до насыщенного ягодного оттенка – в Pink вошли: Pale Blush, Pink Lemonade, Cabaret и Very Berry.

Скриншот: Heuritech

"Каждый день мы анализируем миллионы изображений и видео из социальных сетей. Для каждого из них мы автоматически определяем визуальные характеристики, используя нашу собственную технологию глубокого анализа. Мы используем нашу внутреннюю технологию прогнозирования тенденций, чтобы предвидеть главные тренды", – говорится на официальном сайте компании Heuritech.

Предлагаем вспомнить, какие цвета были модными летом этого года. Ранее мы писали, что в Копенгагене стартовала Неделя моды офлайн.

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