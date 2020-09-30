Pantone представил новый оттенок красного и назвал его "Менструация"
Ожидается, что это поможет в борьбе со стигматизацией функции женского организма
Институт цвета Pantone (тот самый, который выбирает цвет года) представил новый оттенок красного под названием "Менструация". Он был создан в рамках партнерства со шведским производителем менструальных чаш Intimina. Таким образом компании намерены повлиять на отношение общества к менструации, изменить его в лучшую сторону.
"Активный и смелый красный оттенок призван вдохновлять людей, у которых происходит менструация, чтобы они гордились собой и чувствовали себя уверенно", — описывает новый красный вице-президент Института цвета Pantone Лори Прессман.
Напомним, что ранее Pantone определил пять главных оттенков осени 2020.
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