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Pantone представил новый оттенок красного и назвал его "Менструация"

Сегодня, 10:47

Ожидается, что это поможет в борьбе со стигматизацией функции женского организма

Институт цвета Pantone (тот самый, который выбирает цвет года) представил новый оттенок красного под названием "Менструация". Он был создан в рамках партнерства со шведским производителем менструальных чаш Intimina. Таким образом компании намерены повлиять на отношение общества к менструации, изменить его в лучшую сторону.

"Активный и смелый красный оттенок призван вдохновлять людей, у которых происходит менструация, чтобы они гордились собой и чувствовали себя уверенно", — описывает новый красный вице-президент Института цвета Pantone Лори Прессман.

Pantone представил оттенок "Менструация"
Pantone представил оттенок "Менструация"
Фото: instagram.com/pantone

Напомним, что ранее Pantone определил пять главных оттенков осени 2020.

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цвет красный Pantone
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