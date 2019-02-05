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PARFUMS.UA предлагает новый вид доставки

Заказанный товар можно будет получить с помощью транспортной компании

Покупатели интернет-магазина PARFUMS.UA теперь имеют возможность воспользоваться новым видом доставки – транспортной компанией Justin. Этот почтовый сервис осуществляет перевозки с помощью собственной логистической компании, которая помогает отправить груз напрямую из одного отделения в другое, что значительно экономит время. Доставка посылок занимает в среднем от 1 до 3 дней. На сегодняшний день только в Киеве находится 129 отделений компании Justin, еще около сотни расположены в других городах Украины.

Заказав выбранные товары, вы можете получить их на одном из пунктов выдачи, удобно расположенных в магазинах сети FOZZY Group:

Ringoo

FOZZY

Фора

Сільпо

Быстрая курьерская доставка в любую точку Киева

Жители столицы также могут воспользоваться всеми преимуществами курьерской службы PARFUMS Delivery и забрать посылку в любое удобное время. Доставка осуществляется с понедельника по субботу во все районы Киева, включая Петропавловскую и Софиевскую Борщаговку, Вишневое, Бровары и Вышгород. Заказы, оформленные до 11:30, отправятся к счастливым владельцам в тот же день. Курьеры оперативно и бесплатно доставят косметику, парфюмерию, аксессуары, детские игрушки, а также мелочи для дома. Будьте уверены, что заказ придет к вам в целости и сохранности. А благодаря смс-рассылке доступно отслеживание передвижения вашей посылки с момента ее оформления. Кроме того, вы сможете осмотреть товар при курьере, лично убедиться в высоком качестве продуктов и рассчитаться наличными.

Команда PARFUMS.UA каждый день с большим удовольствием работает над улучшением сервиса, чтобы покупатели получали заказы как можно скорее и были довольны онлайн-шопингом в интернет-магазине. Не отказывайте себе в удовольствии совершить приятную покупку и получайте оригинальную продукцию максимально быстро!

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