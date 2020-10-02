Пастельные тона, многослойность и грубая обувь: что показали Chloé на Неделе Моды в Париже

Французский бренд презентовал новую коллекцию под открытым небом

В рамках парижской Недели Моды бренд Chloé представил весеннюю коллекцию 2021. Модели дефилировали под открытым небом в сарафанах с ремнями, пиджаках и блузах с ретро принтами. Их образы дополнили "небрежные" smoky eyes и эффект мокрых волос. Далее в материале смотрите самые интересные моменты fashion-шоу.

Своих моделей креативный директор Наташа Рамсей-Леви разбросала по Парижу, где те демонстрировали на себе одежду Chloé spring 2021 прямо на улице.

Фото: instagram.com/chloe/

Само же шоу было устроено в монументальном дворе Токийского дворца. На трех огромных экранах в прямом эфире показывали моделей, направляющихся на подиум.

Фото: YouTube

В весенней линейке уклон на легкость и многослойность: длинные платья в стиле бохо, цветочные принты, брюки клеш с двубортными пиджаками и рубашками, множество акцентов в виде ремней и украшений, грубая обувь с открытыми носками и объемные блузы.

Фото: Vogue

Цветовая палитра Chloé повторяет тренд текущего года – это пудровый розовый, беж, олива, пастельный синий, охра и так далее. Коллекция напоминает смесь хиппи и ретро, отлично вписавшуюся в современность.

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