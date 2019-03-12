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Пенелопа Крус поразила элегантным нарядом в Мадриде

Элегантная актриса выбрала черный наряд

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:50
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Фото: AFP

Популярная испанская актриса Пенелопа Крус, которая недавно появилась на красной дорожке в роскошном серебристом платье Chanel, посетила церемонию вручения кинопремии Union de Actores Awards в Мадриде.

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44-летняя знаменитость выбрала для мероприятия элегантное твидовое пальто и длинную черную юбку прямого кроя. На стройных ногах звезды отлично смотрелась вечная классика – черные туфли на каблуке от Christian Louboutin. Образ модницы дополняла сумка-чемодан в тон обуви. 

Пенелопа Крус в Мадриде
Пенелопа Крус в Мадриде
Фото: Getty Images

Эффектная Пенелопа Крус лишь слегка подчеркнула природную красоту, сделав легкий макияж в нейтральных оттенках, в ушах сверкали маленькие серьги-гвоздики с бриллиантами.

Напомним, ранее Пенелопа Крус, которая не так давно стала лицом итальянского бренда Carpisa, снялась в его новой рекламной кампании. Также актриса появилась в объективе самого Лагерфельда в беретах, полосатых блузках и классических жакетах Chanel.

К слову, в нашем сюжете вы можете узнать о звездном пути Пенелопы Крус:

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