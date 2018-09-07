Первая фотосессия за много лет: стильная Джанет Джексон на обложке глянца

Джанет Джексон появилась на обложке журнала InStyle

Джанет Джексон на обложке InStyle. Фото: InStyle

Американская певица Джанет Джексон, не так давно вышедшая на публику в дырявой футболке, появилась на обложке модного глянца InStyle. И случилось это впервые за долгое время. По такому случаю 52-летняя звезда примерила новые образы от брендов Dolce & Gabbana, Balmain и DSquared2.

А в небольшом интервью рассказала, что во времена своей молодости считала бизнес чем-то крайне важным, а он заставлял звезд всегда быть в форме. Однако сейчас все изменилось, и люди, наконец-то начали принимать друг друга такими, какие они есть.

Джанет Джексон на обложке InStyle Фото: InStyle Джанет Джексон на обложке InStyle Фото: InStyle Джанет Джексон на обложке InStyle Фото: InStyle Джанет Джексон на обложке InStyle Фото: InStyle Джанет Джексон на обложке InStyle Фото: InStyle Джанет Джексон на обложке InStyle Фото: InStyle Джанет Джексон на обложке InStyle Фото: InStyle Джанет Джексон на обложке InStyle Фото: InStyle 1/8

Также Джанет отметила, что в молодости была закомплексованной и считала себя непривлекательной. А сейчас в определенные моменты жизни чувствует себя самой красивой.

А тем временем барбадосская дива Рианна появится в сентябрьском номере журнала GARAGE. По такому случаю звезда примерила вещи от Dolce & Gabbana и украшения Tiffany & Co. А одним из самых ярких элементов одежды в съемке стало объемное винтажное болеро розового цвета.