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Первый выход Меган Маркл в 2020 году: какой наряд выбрала герцогиня Сассекская

Герцоги Сассекские совершили первый выход в свет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:59
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл вернулись после шестидневного канадского путешествия в Лондон. Сразу же на следующее утро герцоги Сассекские с официальным визитом прибыли в Дом Канады в общественную кухню Hubb Community Kitchen, дабы поздравить сотрудников с рождественскими праздниками.

Почему Меган Маркл и принц Гарри жалуются на прессу, смотрите в сюжете:

Для своего первого выхода в свет в новом 2020 году Меган Маркл выбрала стильный образ теплого коричневого оттенка, который состоял из атласной юбки-миди от бюджетного бренда Massimo Dutti, классического песочного пальто Reissи стоимостью 453 доллара и водолазки. Образ экс-актрисы дополняли туфли-лодочки на высоком каблуке насыщенного шоколадного цвета.

Образ Меган Маркл в новом году
Образ Меган Маркл в новом году
Фото: Getty Images

Герцогиня в юбке Massimo Dutty
Герцогиня в юбке Massimo Dutty
Фото: Getty Images

Стоит отметить, что Меган Маркл и принц Гарри почти постоянно держались за руки и вообще всячески проявляли свои нежные чувства друг к другу. Супруги также опубликовали у себя в Instagram видеоролик, посвященный этому визиту.

INSTAGRAM

Напомним, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл второй год подряд проигнорировали вечеринку по случаю празднования дня рождения герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон.

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