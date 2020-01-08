Первый выход Меган Маркл в 2020 году: какой наряд выбрала герцогиня Сассекская
Герцоги Сассекские совершили первый выход в свет
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл вернулись после шестидневного канадского путешествия в Лондон. Сразу же на следующее утро герцоги Сассекские с официальным визитом прибыли в Дом Канады в общественную кухню Hubb Community Kitchen, дабы поздравить сотрудников с рождественскими праздниками.
Почему Меган Маркл и принц Гарри жалуются на прессу, смотрите в сюжете:
Для своего первого выхода в свет в новом 2020 году Меган Маркл выбрала стильный образ теплого коричневого оттенка, который состоял из атласной юбки-миди от бюджетного бренда Massimo Dutti, классического песочного пальто Reissи стоимостью 453 доллара и водолазки. Образ экс-актрисы дополняли туфли-лодочки на высоком каблуке насыщенного шоколадного цвета.
Стоит отметить, что Меган Маркл и принц Гарри почти постоянно держались за руки и вообще всячески проявляли свои нежные чувства друг к другу. Супруги также опубликовали у себя в Instagram видеоролик, посвященный этому визиту.
Напомним, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл второй год подряд проигнорировали вечеринку по случаю празднования дня рождения герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон.
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