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Петля на шее: британский дом моды Burberry попал в скандал

Модель раскритиковала модный дом Burberry за худи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:04
Худи Burberry
Худи Burberry
Фото: Instagram.com

Вокруг британского модного дома Burberry, для которого в рекламе снялась модель Наоми Кэмпбелл, разгорелся нешуточный скандал. Модный дом был вынужден извиниться после тог,о как представил на показе в Лондоне худи (толстовку с капюшоном. – Ред.), шнурки которого завязаны узлом, напоминающим узел висельника – удавку. Критики увидели в одежде намек на самоубийство и отсылку к практике линчевания, пишет CNN.

Новомодную худи показали в рамках лондонской недели моды. Показ был посвящен молодым людям, их "голосу" и надеждам – так охарактеризовал свою коллекцию креативный директор Burberry Риккардо Тиши. После показа модель Лиз Кеннеди, которая участвовала в нем, обрушилась с критикой на Burberry в своем микроблоге.

Худи Burberry
Худи Burberry
Фото: Instagram.com

"Самоубийство – это не мода", – написала модель. "Риккардо Тиши и люди из Burberry, я не понимаю, как вы могли выпустить на подиум лук со свисающей с шеи петлей висельника", – добавила Кеннеди.

Худи Burberry
Худи Burberry
Фото: Instagram.com

Модель также сообщила, что в ее семье был случай самоубийства. "Давайте не будем забывать и об ужасной истории линчевания", – пишет она. Кеннеди добавила, что пыталась поговорить с организаторами во время показа, но к ней не прислушались, попросив написать письмо.

{elb Burberry
{elb Burberry
Фото: Instagram.com

После публикации поста модели, исполнительный директор Burberry Марко Гобетти принес свои извинения ей и всем, кого могло оскорбить решение модельеров. Вскоре извинился и Риккардо Тиши, добавив, что его решение было вдохновлено морской тематикой, а о самоубийстве и линчевании он не думал. Гобетти заявил, что компания постарается извлечь уроки из ситуации.

Напомним, ранее британский модный дом Burberry объявил о намерении отказаться от использования натурального меха.

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Источник: Сегодня
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