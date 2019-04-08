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Пиджак на молнии и стильные украшения: деловая Тереза Мэй посетила парламент

Классический образ британской чиновницы в парламенте

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:23
Тереза Мэй
Тереза Мэй

С приходом весны наряды британского политика Терезы Мэй становятся все более стильными и нарядными, не теряя своего делового формата. Недавно во время саммита в Лондоне премьер-министр надела новый твидовый пиджак и весьма нетипичный для делового образа браслет с репродукциями картин Фриды Кало. 

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На этот раз в британском парламенте Терезы Мэй продемонстрировала новый деловой образ – черный костюм, который состоял из пиджака на молнии и атласного воротника, а также юбки средней длины. 

Тереза Мэй в деловом черном костюме
Тереза Мэй в деловом черном костюме
Фото: AFP

С черным деловым костюмом отлично сочетались туфли на устойчивом каблуке в тон наряду. Свой образ чиновница дополнила множеством интересных украшений – массивными металлическими бусами, крупным браслетом с рисунком, золотым кольцом на мизинце и драгоценными серьгами. 

Тереза Мэй довершила классический образ черными туфлями
Тереза Мэй довершила классический образ черными туфлями
Фото: AFP

Напомним, ранее Тереза Мэй приняла участие в саммите лидеров ASEM, куда надела деловые брюки темного синего цвета и полосатый жакет с белыми и красными полосками. На ногах ее при этом были ее любимые балетки с леопардовым принтом. 

Тогда как на выступление в парламенте политик надела ярко-синий костюм и бордовые балетки. На плечи Тереза Мэй накинула черную куртку, а в руках несла тяжелую сумку и папку с документами. 

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