Пирсинг вместо обручального кольца – новый необычный тренд

Необычный бьюти-тренд появился в США. Теперь для любителей экзотики салоны красоты в Америке предлагают новый вариант свадебных колец – пирсинг пальцев бриллиантами. Камень вживляют под кожу безымянного пальца, как альтернативу традиционным кольцам.

Ювелир Андрей Коркушко сомневается, что странная мода придется по душе украинском. Есть существенный недостаток – в случае развода придется обратиться к пластическому хирургу. Да и это не главная опасность: "Это негигиенично и вредно для здоровья, может еще и травмировать человека, если случайно зацепиться за что-то", – говорит Андрей.

Директор столичного ЗАГСа Рада Дашутина удивлена не менее: за 11 лет работы многое видела, но вживленные кольца – впервые. По ее словам, среди украинцев сейчас популярны классические обручальные кольца: "Вообще многие считают, что разные камушки, бороздочки на самом украшении на кольце это моменты каких- то препятствий в жизни", – говорит директор ЗАГСа.

Ранее мы писали о главных трендах модного интерьера 2018, а также тенденции весны-2018.