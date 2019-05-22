Пижамный приговор: почему домашняя одежда заполонила сердца модниц

Растянутые футболки дома – табу

Теперь пижама актуальна не только дома, но и на вечеринках. Тренд уютной одежды просто заполонил сердца модниц – комфортно и стильно – что еще нужно для счастья? Не всем украинским и зарубежным селебрити по душе наряжаться на светские мероприятия, ведь неудобная одежда и обувь изнуряют сполна. Поэтому дизайнеры разработали отличную альтернативу. За комфортный стиль выступают и украинские модельеры, в частности Андре Тан и его супруга Алина Харечко.

"Между пижамой и вечерней одеждой разница небольшая. Для меня большой стресс быть на вечеринках, поэтому пижама – это точно про меня", – признается жена Андре Тана Алина.

Сам дизайнер объясняет, почему люди предпочитают пижамный стиль – виной всему место работы, ведь все больше и больше люди трудятся в уютной квартире, не выходя из дома. Благодаря интернету дом становится офисом.

"Если раньше мы ходили дома в растянутых футболках, то сейчас – это табу. Раньше надо было наряжаться в офис, а сейчас нужно быть красивыми дома", – считает Андре Тан.

Особенно популярны в пижамном стиле - шелковые платья или брючные костюмы. Смотрятся весьма нежно и празднично, а если добавить декор в виде перьев страуса – можно смело отправляться на вечеринку.

Пижамный стиль: идеи образов с фото Фото: Pinterest Пижамный стиль: идеи образов с фото Фото: Pinterest Пижамный стиль: идеи образов с фото Фото: Pinterest Пижамный стиль: идеи образов с фото Фото: Pinterest Пижамный стиль: идеи образов с фото Фото: Pinterest Пижамный стиль: идеи образов с фото Фото: Pinterest 1/6

Больше о трендах в одежде весна/лето 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие выбрать модные заколки для волос

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram