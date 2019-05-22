Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Пижамный приговор: почему домашняя одежда заполонила сердца модниц

Растянутые футболки дома – табу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:11

Теперь пижама актуальна не только дома, но и на вечеринках. Тренд уютной одежды просто заполонил сердца модниц – комфортно и стильно – что еще нужно для счастья? Не всем украинским и зарубежным селебрити по душе наряжаться на светские мероприятия, ведь неудобная одежда и обувь изнуряют сполна. Поэтому дизайнеры разработали отличную альтернативу. За комфортный стиль выступают и украинские модельеры, в частности Андре Тан и его супруга Алина Харечко.

"Между пижамой и вечерней одеждой разница небольшая. Для меня большой стресс быть на вечеринках, поэтому пижама – это точно про меня", – признается жена Андре Тана Алина. 

Сам дизайнер объясняет, почему люди предпочитают пижамный стиль – виной всему место работы, ведь все больше и больше люди трудятся в уютной квартире, не выходя из дома. Благодаря интернету дом становится офисом. 

"Если раньше мы ходили дома в растянутых футболках, то сейчас – это табу. Раньше надо было наряжаться в офис, а сейчас нужно быть красивыми дома", – считает Андре Тан. 

Особенно популярны в пижамном стиле - шелковые платья или брючные костюмы. Смотрятся весьма нежно и празднично, а если добавить декор в виде перьев страуса – можно смело отправляться на вечеринку. 

Пижамный стиль: идеи образов с фото
Фото: Pinterest
Пижамный стиль: идеи образов с фото
Фото: Pinterest
Пижамный стиль: идеи образов с фото
Фото: Pinterest
Пижамный стиль: идеи образов с фото
Фото: Pinterest
Пижамный стиль: идеи образов с фото
Фото: Pinterest
Пижамный стиль: идеи образов с фото
Фото: Pinterest
1/6

Больше о трендах в одежде весна/лето 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие выбрать модные заколки для волос

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Оправдать за стиль: как гардероб помогает звездам избежать тюрьмы Главный аксессуар лета 2019: советы стилиста по подбору очков День рождения джинсов: с чем можно носить denim
мода стиль андре тан пижамы
Реклама

Новости партнеров

Костолевский: Сын лежал в психиатрической, это наследственно
Костолевский: Сын лежал в психиатрической, это наследственно
Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 млн, живут в нищете
Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 млн, живут в нищете
Тайна брака Светланы Немоляевой и Александра Лазарева
Тайна брака Светланы Немоляевой и Александра Лазарева
Дочь Александра Абдулова выросла и стала красавицей
Дочь Александра Абдулова выросла и стала красавицей

Популярные статьи

Вчера, 13:13Fun

День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 11:48Fun

22 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 11:22Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцов ждет напряженный день, а Девам нужно остерегаться доброжелателей

Вчера, 07:54Fun

Стареть красиво: студент показал снимки самых модных бабушек

21 маяСтиль

Елена Зеленская VS Мелания Трамп: битва нарядов первых леди на инаугурации

21 маяШоу-бизнес

Редкий кадр: Ирина Федишин показала фигуру в купальнике

21 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцам рано расслабляться, а Стрельцам нужно контролировать эмоции

21 маяТехно

Связь 5G ударит по климату: погода станет непредсказуемой

20 маяСтиль

День рождения джинсов: с чем можно носить denim

20 маяСтиль

Инаугурация Зеленского: наряд какого дизайнера выбрала Елена Зеленская

20 маяFun

20 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

20 маяАфиша

Эмилия Кларк трогательно простилась с "Игрой престолов" и Матерью драконов

20 маяАфиша

В 6-й серии "Игры престолов" зрители нашли новый киноляп: фото

20 маяШоу-бизнес

Евгений Кошевой показал, как готовился к инаугурации Зеленского

20 маяШоу-бизнес

Почему Меган Маркл назвала себя принцессой в свидетельстве о рождении сына

20 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Весам не стоит переживать из-за пустяков, а Козерогам нужно найти новое хобби

Новости партнеров

Обманутая Светлана Лобода сделала важное заявление
Обманутая Светлана Лобода сделала важное заявление
Как и когда сажать картофель в 2019 году
Как и когда сажать картофель в 2019 году
Настя Каменских дважды станет мамой
Настя Каменских дважды станет мамой
Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
Бывшая жена Валерия Меладзе поблагодарила его за измену
Бывшая жена Валерия Меладзе поблагодарила его за измену
Рулетики из яичных блинчиков: новогодний рецепт от фудблогера
Рулетики из яичных блинчиков: новогодний рецепт от фудблогера
Названы вызывающие преждевременную смерть продукты
Названы вызывающие преждевременную смерть продукты
Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах
Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь