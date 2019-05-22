Пижамный приговор: почему домашняя одежда заполонила сердца модниц
Растянутые футболки дома – табу
Теперь пижама актуальна не только дома, но и на вечеринках. Тренд уютной одежды просто заполонил сердца модниц – комфортно и стильно – что еще нужно для счастья? Не всем украинским и зарубежным селебрити по душе наряжаться на светские мероприятия, ведь неудобная одежда и обувь изнуряют сполна. Поэтому дизайнеры разработали отличную альтернативу. За комфортный стиль выступают и украинские модельеры, в частности Андре Тан и его супруга Алина Харечко.
Сам дизайнер объясняет, почему люди предпочитают пижамный стиль – виной всему место работы, ведь все больше и больше люди трудятся в уютной квартире, не выходя из дома. Благодаря интернету дом становится офисом.
Особенно популярны в пижамном стиле - шелковые платья или брючные костюмы. Смотрятся весьма нежно и празднично, а если добавить декор в виде перьев страуса – можно смело отправляться на вечеринку.
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