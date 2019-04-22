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Плащ с цветочным принтом и белое платье: эффектный образ Мелании Трамп

Светлый look первой леди США

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:40
Мелания Трамп
Мелания Трамп
Фото: AFP

Стильная жена американского президента Дональда Трампа Мелания появилась на публике в эффектном наряде, который подчеркивал ее стройную фигуру.

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Американская икона стиля засветила весенний образ во время прибытия в Мар-а-Лаго. Для путешествия на самолете Мелания надела белоснежное платье до колен и разбавила монохромный вид ярким пятном в виде плаща с цветочным узором.

Мелания Трамп в белом платье и ее муж Дональд Трамп
Мелания Трамп в белом платье и ее муж Дональд Трамп
Фото: AFP

Светский аутфит супруга американского президента дополнила оранжевыми туфлями-лодочками на шпильке и солнцезащитными очками. Супруги крепко держалось за руки и с удовольствием здоровались с фотографами. 

Весенний образ первой леди США
Весенний образ первой леди США
Фото: AFP

Напомним, ранее папарацци запечатлели Меланию на вертолетной лужайке возле Белого дома в розовом приталенном пиджаке-пальто с черными пуговицами, темных облегающих джинсах и простой футболке.

А также во время визита в Аргентину Мелания Трамп умудрилась сменить пять нарядов за один день.  

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