Плащ с цветочным принтом и белое платье: эффектный образ Мелании Трамп
Светлый look первой леди США
Стильная жена американского президента Дональда Трампа Мелания появилась на публике в эффектном наряде, который подчеркивал ее стройную фигуру.
Американская икона стиля засветила весенний образ во время прибытия в Мар-а-Лаго. Для путешествия на самолете Мелания надела белоснежное платье до колен и разбавила монохромный вид ярким пятном в виде плаща с цветочным узором.
Светский аутфит супруга американского президента дополнила оранжевыми туфлями-лодочками на шпильке и солнцезащитными очками. Супруги крепко держалось за руки и с удовольствием здоровались с фотографами.
Напомним, ранее папарацци запечатлели Меланию на вертолетной лужайке возле Белого дома в розовом приталенном пиджаке-пальто с черными пуговицами, темных облегающих джинсах и простой футболке.
А также во время визита в Аргентину Мелания Трамп умудрилась сменить пять нарядов за один день.
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