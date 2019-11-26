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Платье весом в 28 килограммов: Анастасия Суббота показала костюм для "Мисс Вселенная"

26-летняя представительница Украины презентовала национальный наряд

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:23
Анастасия Суббота
Анастасия Суббота
Фото: instagram.com/awwsaturday

26-летняя Анастасия Суббота, которая 8 декабря будет представлять Украину на международном конкурсе "Мисс Вселенная", презентовала роскошный национальный костюм.

Смотрите полное интервью с "Мисс Украина 2019" Маргаритой Пашой и "Мисс Интернешнл 2019" Мариной Киосе:

Так, на своей странице в Instagram Анастасия опубликовала фото зеленого платья, которое, как оказалось, весит целых 28 килограммов!

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Согласно многолетней традиции, самый красивый костюм получает специальный приз от оргкомитета конкурса "Мисс Вселенная". Символом этого года стал зеленый цвет. В этой цветовой гамме и выполнен костюм Анастасии Субботы, который получил название "Зеленая Украина".

Национальный костюм Анастасии Субботы
Национальный костюм Анастасии Субботы
Фото: instagram.com/awwsaturday

"Идея костюма – показать Украину такой, какой ее видит птица с высоты своего полета. Такой, какой мы ее любим и знаем: с ее неповторимыми лугами, плодородной землей, лесами, реками, уникальными флорой и фауной. В костюма тоже есть своя "зеленая идеология", которая призывает всех украинцев помнить, что мы должны ежедневно менять себя и свои привычки, беречь природу, чтобы наши потомки могли увидеть Украину такой же прекрасной. Костюм весит 28 кг. Над изготовлением костюма тщательно работала команда из 10 человек в течение 2,5 месяцев", – написала Анастасия.

Костюм
Костюм "Зеленая Украина"
Фото: instagram.com/awwsaturday

Для изготовления костюма было использовано 1000 лоскутков ткани разных оттенков зеленого цвета и фактур. Наряд декорированное нашивками из перьев, пайетками и кружевом с эффектом 3D. Украшение для головы изготовлена ​​из живых веток, колосьев, цветков мальвы, стеблей кукурузы, а внутри вмонтирована подсветка.

Отметим, что участие Анастасии Субботы в этом году было под угрозой срыва – девушке отказали в открытии американской визы. Все подробности узнайте в материале.

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