Платье весом в 28 килограммов: Анастасия Суббота показала костюм для "Мисс Вселенная"

26-летняя представительница Украины презентовала национальный наряд

Анастасия Суббота Фото: instagram.com/awwsaturday

26-летняя Анастасия Суббота, которая 8 декабря будет представлять Украину на международном конкурсе "Мисс Вселенная", презентовала роскошный национальный костюм.

Смотрите полное интервью с "Мисс Украина 2019" Маргаритой Пашой и "Мисс Интернешнл 2019" Мариной Киосе:

Так, на своей странице в Instagram Анастасия опубликовала фото зеленого платья, которое, как оказалось, весит целых 28 килограммов!

Согласно многолетней традиции, самый красивый костюм получает специальный приз от оргкомитета конкурса "Мисс Вселенная". Символом этого года стал зеленый цвет. В этой цветовой гамме и выполнен костюм Анастасии Субботы, который получил название "Зеленая Украина".

Национальный костюм Анастасии Субботы Фото: instagram.com/awwsaturday

"Идея костюма – показать Украину такой, какой ее видит птица с высоты своего полета. Такой, какой мы ее любим и знаем: с ее неповторимыми лугами, плодородной землей, лесами, реками, уникальными флорой и фауной. В костюма тоже есть своя "зеленая идеология", которая призывает всех украинцев помнить, что мы должны ежедневно менять себя и свои привычки, беречь природу, чтобы наши потомки могли увидеть Украину такой же прекрасной. Костюм весит 28 кг. Над изготовлением костюма тщательно работала команда из 10 человек в течение 2,5 месяцев", – написала Анастасия.

Костюм "Зеленая Украина" Фото: instagram.com/awwsaturday

Для изготовления костюма было использовано 1000 лоскутков ткани разных оттенков зеленого цвета и фактур. Наряд декорированное нашивками из перьев, пайетками и кружевом с эффектом 3D. Украшение для головы изготовлена ​​из живых веток, колосьев, цветков мальвы, стеблей кукурузы, а внутри вмонтирована подсветка.

⠀

Отметим, что участие Анастасии Субботы в этом году было под угрозой срыва – девушке отказали в открытии американской визы. Все подробности узнайте в материале.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.