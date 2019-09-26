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Платья-пиджаки и микро-шорты: главные тренды нового сезона от Saint Laurent

В Париже модный дом устроил зрелищное шоу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:28

Вслед за Dior новую весенне-летнюю коллекцию представил в Париже модный дом Saint Laurent. Подиум, освещенный сотнями прожекторов, установили прямо у подножия Эйфелевой башни. В летней коллекции креативный директор бренда – Энтони Ваккарелло – сделал ставку на чувственность: прозрачные ткани, расстегнутая рубашка, микро-шорты, платья-пиджаки и множество пайеток.

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Повседневные образы заменили вечерние платья с необычными вырезами и золотым шитьем из 70-х. Кульминацией показа стал выход легендарной супермодели Наоми Кэмпбелл – в длинном блестящем пиджаке и брюках.

Показ Saint Laurent в Париже
Фото: AFP
Показ Saint Laurent в Париже
Фото: AFP
Показ Saint Laurent в Париже
Фото: AFP
Показ Saint Laurent в Париже
Фото: AFP
Показ Saint Laurent в Париже
Фото: AFP
Показ Saint Laurent в Париже
Фото: AFP
Показ Saint Laurent в Париже
Фото: AFP
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Среди гостей шоу были Сальма Хайек, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Катрин Денев, Эзра Миллер, Шарлотта Казираги и многие другие. Также стоит отметить, что Энтони Ваккарелло уже в который раз не изменяет своим вкусам – его любимым цветом остается черный, а любимой вещью – жакет.

Также предлагаем вам узнать в нашем материале о самом главном тренде этой осени – шортах-бермудах.

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