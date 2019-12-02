По примеру Мелании Трамп: как украсить дом к новогодним праздникам

Первая леди США поделилась сказочными кадрами Белого дома

Мелания Трамп украсила Белый дом Фото: instagram.com/flotus

Первая леди США Мелания Трамп начала активную подготовку к Рождеству и Новому году 2020. Супруга американского президента украсила Белый дом и показала праздничные кадры.

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Сразу после Дня благодарения первая леди вернулась в резиденцию и уже похвасталась результатами своей работы. На опубликованных кадрах можно увидеть, как Белый дом сверкает в елочных украшениях преимущественно белого цвета. Ко всему, госпожа Трамп учла пожелания американцев и сделала акцент на декоре в национальном стиле, используя маленькие американские флаги и ленты.

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"Дух Америки сияет в Белом доме"", – написала Мелания Трамп в социальной сети.

Белый дом украсили к Рождеству Фото: instagram.com/flotus

Мелания Трамп украсила резиденцию в Вашингтоне Фото: instagram.com/flotus

Первая леди США вместе с помощниками проектировала рождественский декор. Главная зала, где традиционно президентская чета принимает чиновников, была украшена цветочными элементами – красными бутонами.

Праздничный декор к новогодним праздникам Фото: instagram.com/flotus

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить необычные сладкие подарки своими руками. Кроме этого, "Сегодня" делились пошаговой инструкцией, как сделать рождественский венок.

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