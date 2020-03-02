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Подборка для вдохновения: 10 вариантов модного весеннего маникюра

Идеи весеннего маникюра – новинки в дизайне ногтей

Марина Попович
Сегодня, 20:15

Красивый маникюр – один из быстрых способов поднять себе настроение. Почему бы не сделать этого, тем более, что за окном – уже весна!

Среди новинок весеннего маникюра 2020 – отсутствие каких-либо рамок и в то же время определенные тенденции. Например, обилие цветочных принтов, сложная геометрия в дизайне, сочетание двух и больше цветов в декоре, одновременное использование матовых и глянцевых покрытий, черно-белые и животные мотивы.

Выбирая, как украсить свои ногти, ориентируйтесь в первую очередь на свое настроение, общий стиль и предпочтения. Сегодня.Lifestyle предлагают несколько свежих идеи весеннего маникюра 2020 для вдохновения.

Весенний маникюр 2020: шик, блеск, красота

Если нет времени или желания покрывать ногти яркими цветами, но хочется чего-то особенного – воспользуйтесь блеском или глиттером. Акцент на нескольких ногтях – и стильный маникюр готов! Также можно очень эффектно сочетать матовое покрытие с глянцевым, использовать втирки, стразы.

Весенний маникюр 2020
Весенний маникюр 2020
Фото: ss.beauty.zone

Весенний маникюр 2020: геометрия минимализма

Геометрические узоры обладают какой-то особенной магией. Достаточно нарисовать пару треугольников на нескольких ногтях или что-то, похожее на скандинавские руны – и дизайн становится вмиг элегантным, стильным и притягательным. С цветами тут можно экспериментировать.

Красивый весенний маникюр
Красивый весенний маникюр
Фото: ss.beauty.zone

Идеи весеннего маникюра 2020
Идеи весеннего маникюра 2020
Фото: ss.beauty.zone

Весенний маникюр 2020: пастельное совершенство

Если вы предпочитаете классический френч или нюдовые тона – они по-прежнему в тренде, ведь это неумирающая классика. Да и подходит практически к любому случаю. Но и в них можно добавить нотку игривости, украсив некоторые ноготки серебристой полоской, орнаментом, стразой. Или подобрав палитру из одного цвета, но разных оттенков: каждому ногтю – свой.

Новинки весеннего маникюра
Новинки весеннего маникюра
Фото: ss.beauty.zone

Идеи весеннего маникюра: расставим акценты

В этом году снова в моде животные принты (леопард, зебра и т.д.). И ногтевой сервис – не исключение. Поэтому смело включайте в дизайн принты, изображения животных, птиц, главное – не переусердствовать и грамотно подобрать цвета и количество изображений.

Весенний маникюр: животный принт
Весенний маникюр: животный принт
Фото: Pinterest

Добавим красок

Омбре и градиент, буйство красок, яркие цвета – все это вполне уместно в весеннем маникюре. Экспериментируйте под настроение, используйте популярные цвета (все оттенки красного, винного, голубого, синего, бирюзового и другие).

Весенний маникюр
Весенний маникюр
Фото: ss.beauty.zone

Весенний маникюр
Весенний маникюр
Фото: ss.beauty.zone

Цветочный бум

Цветы всегда ассоциируются с весной! Маки, тюльпаны, мимозы, ромашки, а также веточки сакуры или просто зеленая листва – флористические узоры делают маникюр по-настоящему весенним и создают нужное настроение своей обладательнице. Почему бы не украсить свои ноготки цветами?

Весенний маникюр 2020
Весенний маникюр 2020
Фото: ss.beauty.zone

Весенний маникюр 2020
Весенний маникюр 2020
Фото: ss.beauty.zone

Монохром на стиле

Дизайн весеннего маникюра не обязан быть красочным, с использованием ярких цветов. Черный, белый или их сочетание – это особый шарм, выдержанность и в то же время тоже классика. Тут также есть поле для фантазии.

Фото: Pinterest

Лучшие идеи берите на заметку и творите. Наверняка у вас теперь возникли и свои идеи для весеннего маникюра, и вы их воплотите в ближайшее время.

Напомним, ранее мы рассказывали, что подарить на 8 Марта: оригинальные идеи.

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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