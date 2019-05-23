Погода не радует: ТОП-5 накидок для летних вечеров

Советы стилиста по подбору одежды на лето 2019

Несмотря на то, что к лету осталось 8 дней, погода пока не особо балует, а без кофточки или жакета на улицу лучше не выходить, особенно вечером. Что же выбрать, чтобы было тепло, не особо жарко, да еще и стильно? Поговорим сегодня в этом материале.

Джинсовка

Джинсовка на лето Фото: Pinterest

И первая в списке самой трендовой одежды этого сезона – джинсовка. Как утверждает стилист Ольга Нагорна, лучше всего выбирать модели oversize с огромным количеством карманов.

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Это сейчас то, что на пике популярности. Также интересно смотрятся модели со смешанными тканями, например – джинса и трикотаж. А если вы боитесь, что формат oversize придаст вам несколько лишних килограммов, подвяжите накидку поясом или ремнем.

Бомбер

Бомбер Фото: Pinterest

Еще один must have в летнем гардеробе – бомбер - легкая и короткая ветровка на резинках снизу. Стилист советует выбирать такой элемент одежды с цветочным принтом.

Дождевик

Стильный дождевик Фото: Pinterest

Для дождливой погоды настоящим спасением станет еще одна новинка 2019 года – дождевик и желательно желтого цвета. Этот оттенок сейчас весьма актуален, тем более в пасмурный день. Не менее модны также и кислотные оттенки, но если вы предпочитаете более спокойные тона, можно остановить свой выбор на бежевом цвете.

Кожаная куртка

Кожаная куртка oversize Фото: Pinterest

Без кожанки сейчас никуда! Этот элемент гардероба актуален круглый год. Не обязательно надевать теплую куртку-косуху черного цвета, существует много ярких альтернатив. Слишком короткая верхняя одежда уже вышла из моды, поэтому присмотритесь к удлиненным моделям. А чтобы выгодно подчеркнуть талию, пользуйтесь поясом.

Кардиган или пиджак

Удлиненный пиджак Фото: Pinterest

Главная особенность кардиганов – свободный крой. Такая накидка весьма удобна и уютна. Также в гардеробе каждой модницы должен быть пиджак. Как утверждает стилист, чтобы пиджак был трендовым, нужно, чтобы он был удлиненным и прикрывал ягодицы. И, разумеется, откажитесь от темных цветов в пользу бежевым или более насыщенным оттенкам.

Больше о трендах в одежде весна/лето 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие выбрать модные заколки для волос.

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