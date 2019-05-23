Погода не радует: ТОП-5 накидок для летних вечеров
Советы стилиста по подбору одежды на лето 2019
Несмотря на то, что к лету осталось 8 дней, погода пока не особо балует, а без кофточки или жакета на улицу лучше не выходить, особенно вечером. Что же выбрать, чтобы было тепло, не особо жарко, да еще и стильно? Поговорим сегодня в этом материале.
И первая в списке самой трендовой одежды этого сезона – джинсовка. Как утверждает стилист Ольга Нагорна, лучше всего выбирать модели oversize с огромным количеством карманов.
Это сейчас то, что на пике популярности. Также интересно смотрятся модели со смешанными тканями, например – джинса и трикотаж. А если вы боитесь, что формат oversize придаст вам несколько лишних килограммов, подвяжите накидку поясом или ремнем.
Еще один must have в летнем гардеробе – бомбер - легкая и короткая ветровка на резинках снизу. Стилист советует выбирать такой элемент одежды с цветочным принтом.
Для дождливой погоды настоящим спасением станет еще одна новинка 2019 года – дождевик и желательно желтого цвета. Этот оттенок сейчас весьма актуален, тем более в пасмурный день. Не менее модны также и кислотные оттенки, но если вы предпочитаете более спокойные тона, можно остановить свой выбор на бежевом цвете.
Без кожанки сейчас никуда! Этот элемент гардероба актуален круглый год. Не обязательно надевать теплую куртку-косуху черного цвета, существует много ярких альтернатив. Слишком короткая верхняя одежда уже вышла из моды, поэтому присмотритесь к удлиненным моделям. А чтобы выгодно подчеркнуть талию, пользуйтесь поясом.
Главная особенность кардиганов – свободный крой. Такая накидка весьма удобна и уютна. Также в гардеробе каждой модницы должен быть пиджак. Как утверждает стилист, чтобы пиджак был трендовым, нужно, чтобы он был удлиненным и прикрывал ягодицы. И, разумеется, откажитесь от темных цветов в пользу бежевым или более насыщенным оттенкам.
Больше о трендах в одежде весна/лето 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие выбрать модные заколки для волос.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram