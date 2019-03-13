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Полностью в белом: стильная Лобода покорила фигурой в Майами

Артистка надела белый комбинезон

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:55
Светлана Лобода. Фото: Instagram
Светлана Лобода.
Фото: Instagram

Известная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram новое фото, на котором звезда позирует в полностью белом наряде на фоне отеля Hilton Bentley, расположенного в Майами.

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Светлана Лобода на фоне небоскребов и белоснежного автомобиля Bentley позирует в ультрамодном монохромном комбинезоне с черным поясом. На стройных ногах артистки также белые кроссовки в тон спортивному наряду. С прической и макияжем Светлана Лобода не заморачивалась, надев черные очки. Американский аутфит звезды дополнили стильные и нежные украшения золотистого оттенка. 

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Певица пока не признается, с какой целью она прилетела в США, скорее всего, артистка приехала туда отдыхать. 

Фото: instagram.com/lobodaofficial

К слову, певица очень часто посещает Америку, где у нее есть недвижимость. А своего второго ребенка (дочку Тильду) Лобода также рожала в США – в одной из клиник Лос-Анджелеса.

Напомним, недавно Светлана Лобода отправилась на отдых вместе со старшей дочерью Евой и поделилась первыми кадрами с отдыха где-то на островах. Стоит отметить, что звезда часто публикует снимки со своей старшей дочкой.

Кроме этого, Лобода 13 февраля представила клип на песню Instadrama. Отметим, сам трек был опубликован 10 ноября 2018 и набрал более 13 млн просмотров в YouTube.

Также смотрите в нашем сюжете о том, что Светлана Лобода увеличила гонорар за выступление:

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