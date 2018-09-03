"Полосатый рейс": Джамала пришла на показы Ukrainian Fashion Week

Джамала в полосатом комбинезоне посетила третий день Украинской Недели Моды

Джамала. Фото: instagram/jamalajaaa

В столице проходит Ukrainian Fashion Week, в первые дни которого свои новые коллекции представили такие известные украинские дизайнеры, как Лилия Литковская, Лилия Пустовит, Руслан Багинский и другие.

Третий день ознаменовался показами бренда Ksenia Schnaider, представившего одежду из переработанного денима, и Dafna May, чьей поклонницей является Джамала.

По такому случаю звезда надела комбинезон в черную и белую полосы от бренда Dafna May. А дополнением к образу стала желтая сумка и босоножки на платформе.

Джамала на Ukrainian Fashion Week Фото: instagram/jamalajaaa

Напомним, накануне Ukrainian Fashion Week мы поговорили с его создателем Ириной Данилевской, рассказавшей о трансформации Недели Моды за последние 20 с лишним лет. В то же время украинская художница из Одессы Маша Рева сообщила в своем Instagram о том, что создала дизайн для легендарных кед Converse All Star.