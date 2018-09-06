Полуголая Кейт Бекинсэйл пришла на церемонию GQ

Голливудская звезда Кейт Бекинсэйл пришла на церемонию вручения премии GQ в очень откровенном платье

Кейт Бекинсэйл. Фото: Getty

Голивудская звезда Кейт Бекинсэйл, которая в минувшем году развелась со своим мужем, посетила церемонию вручения премии GQ Men of the Year. При этом актриса надела очень уж откровенное платье с пестрым принтом.

Кейт Бекинсэйл Фото: Getty

Наряд 45-летней Бекинсэйл больше напоминал купальник, дополненный очень длинным шлейфом, поскольку это платье прикрывало как раз лишь интимные места. Хотя мужскую часть гостей того вечера актриса точно порадовала.

Кейт Бекинсэйл Фото: Getty

Напомним, ранее, премьеру фильма со своим участием на 75-м Венецианском кинофестивале посетила голливудская звезда Натали Портман. По такому случаю актриса выбрала элегантное золотое платье от бренда Gucci с глубоким декольте. Под него Натали подобрала клатч в тон и крупные серьги.

А модель Ирина Шейк пришла поддержать своего возлюбленного Бредли Купера, чей, представленный на кинофестивале фильм, стал для актера режиссерским дебютом. Для красной дорожки Ирина выбрала длинное платье золотого цвета от Версаче.