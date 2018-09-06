Полуголая Кейт Бекинсэйл пришла на церемонию GQ
Голливудская звезда Кейт Бекинсэйл пришла на церемонию вручения премии GQ в очень откровенном платье
Голивудская звезда Кейт Бекинсэйл, которая в минувшем году развелась со своим мужем, посетила церемонию вручения премии GQ Men of the Year. При этом актриса надела очень уж откровенное платье с пестрым принтом.
Наряд 45-летней Бекинсэйл больше напоминал купальник, дополненный очень длинным шлейфом, поскольку это платье прикрывало как раз лишь интимные места. Хотя мужскую часть гостей того вечера актриса точно порадовала.
Напомним, ранее, премьеру фильма со своим участием на 75-м Венецианском кинофестивале посетила голливудская звезда Натали Портман. По такому случаю актриса выбрала элегантное золотое платье от бренда Gucci с глубоким декольте. Под него Натали подобрала клатч в тон и крупные серьги.
А модель Ирина Шейк пришла поддержать своего возлюбленного Бредли Купера, чей, представленный на кинофестивале фильм, стал для актера режиссерским дебютом. Для красной дорожки Ирина выбрала длинное платье золотого цвета от Версаче.