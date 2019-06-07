Пополнение в гардеробе: Ангела Меркель восхитила нежно-розовым образом

Розовый ей к лицу!

Ангела Меркель Фото: AFP

Немецкий канцлер Ангела Меркель часто выход на публику в строгих монохромным костюмах, изредка меняя цветовую палитру. Исходя из ее последнего выхода в свет, можно сделать вывод, что гардероб немецкого политика пополнился женственной одеждой.

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Так, на пресс-конференцию в Берлине Ангела Меркель появилась в нежно-розовом жакете, как обычно, без воротника и с накладными карманами. Чиновница выглядела весьма женственно, а сочетание розового верха с серыми брюками освежало канцлера.

Ангела Меркель в Берлине Фото: AFP Ангела Меркель в Берлине Фото: AFP Ангела Меркель в Берлине Фото: AFP Ангела Меркель в Берлине Фото: AFP Ангела Меркель в Берлине Фото: AFP 1/5

На шее Ангелы можно было разглядеть ее любимые светлые бусы. В прическе и макияже никаких излишеств, лишь аккуратная укладка и едва заметные стрелки. Стоит отметить, что фрау Меркель сменила цвет волос на более золотистый оттенок или, может, они просто выгорели на солнце.

Напомним, ранее канцлер Германии прибыла в Прагу и надела один из своих любимых в последнее время пиджаков цвета фуксии. Также в этом пиджаке Ангела Меркель прибыла в Израиль, где встретилась с президентом страны и премьер-министром.

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