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Пополнение в гардеробе: Ангела Меркель восхитила нежно-розовым образом

Розовый ей к лицу!

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:30
Ангела Меркель
Ангела Меркель
Фото: AFP

Немецкий канцлер Ангела Меркель часто выход на публику в строгих монохромным костюмах, изредка меняя цветовую палитру. Исходя из ее последнего выхода в свет, можно сделать вывод, что гардероб немецкого политика пополнился женственной одеждой.

Также смотрите в сюжете, что Ангела Меркель прячет за маской "железной леди":

Так, на пресс-конференцию в Берлине Ангела Меркель появилась в нежно-розовом жакете, как обычно, без воротника и с накладными карманами. Чиновница выглядела весьма женственно, а сочетание розового верха с серыми брюками освежало канцлера. 

Ангела Меркель в Берлине
Фото: AFP
Ангела Меркель в Берлине
Фото: AFP
Ангела Меркель в Берлине
Фото: AFP
Ангела Меркель в Берлине
Фото: AFP
Ангела Меркель в Берлине
Фото: AFP
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На шее Ангелы можно было разглядеть ее любимые светлые бусы. В прическе и макияже никаких излишеств, лишь аккуратная укладка и едва заметные стрелки. Стоит отметить, что фрау Меркель сменила цвет волос на более золотистый оттенок или, может, они просто выгорели на солнце. 

Напомним, ранее канцлер Германии прибыла в Прагу и надела один из своих любимых в последнее время пиджаков цвета фуксии. Также в этом пиджаке Ангела Меркель прибыла в Израиль, где встретилась с президентом страны и премьер-министром.

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