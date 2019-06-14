День блогера 2019: на кого стоит подписаться в Instagram

ТОП-5 самых известных бьюти-блогеров Украины

Клипина Виктория Фото: Instagram

Миллионы просмотров, сотни тысяч лайков и неистовая популярность – в чем кроется успех блогеров в Instagram и почему подписчики готовы доверять незнакомым людям? На этот вопрос до сих пор никто не может найти ответ. Такова наша реальность и на этом популярные блогеры по всему миру зарабатывают сотни тысяч долларов.

Как заработать деньги на блогерстве – детально об этом в видео:

Лидеры мнения – новое поколение людей, на которых равняются миллионы подписчиков и следуют их советам. Они тестируют продукты, учат правильно наносить макияж и создавать стильные look. В честь Международного дня блогеров Сегодня.Lifestyle сделали подборку ТОП-5 самых популярных бьюти-блогеров Украины, на которых стоит подписаться.

Диана Суворова

В рейтинг самых популярных блогеров Украины заслужено попадает Диана Суворова. Во-первых, на ее странице вы не увидите шаблонных стандартов красоты, да и сама Диана обладает незаурядной внешностью, поэтому делится советами макияжа для самых разных форм лица. Заряженные позитивом видео однозначно поднимут вам настроение.

17 Май 2019 в 1:32 PDT INSTAGRAM (@diana_suvorova)

Кроме того, яркая блондинка тестирует корейскую косметику и поможет вам собрать бюджетную косметичку. Ее блог появился не случайно, Диана профессиональный визажист и помимо полезного контента делает из девушек настоящих красоток. На ее странице уже 96,7 тысяч подписчиков.

Елена Ингеманнсен (Быстрова)

Елена Ингеманнсен покорила сердца 196 тысяч человек благодаря своим обзорам косметики по уходу за кожей лица и волосами. Бьюти-блогер из Херсона уже более 10 лет живет в Норвегии, но это совсем не мешает ей быть популярной на украинских просторах.

10 Июн 2019 в 5:40 PDT INSTAGRAM (@real_elena864)

Елена по личному опыту рассказывает девушкам, как бороться с проблемными участками кожи на лице и теле. Ко всему, блогер чередует на своей странице в Instagram посты о красоте и стиле, подбирая трендовые образы.

Лиза Краснова

В список лучших блогеров Украины также попадает Лиза Краснова с количеством подписчиков в 54,6 тысячи. Эта яркая девушка придумала несколько оригинальных рубрик по распаковке и обзору косметики. Расскажет о самых качественных товарах в люксовом и бюджетном сегменте.

31 Мар 2019 в 7:06 PDT INSTAGRAM (@totallyblond)

Наталия Траскотт

Яркая и очень общительная блогер заполнила сердца почти 72 тысяч подписчиков. В ее рекламных постах представлены только самые лучшие и качественные новинки косметических средств, а также на странице вы найдете интересные заметки из ее жизни, которые напоминают сериал.

31 Май 2019 в 10:59 PDT INSTAGRAM (@natashanaffy)

Виктория Клипина

Как сэкономить на модном бьюти-продукте или сделать его в домашних условиях – о всех секретах красоты расскажет вам популярный украинский блогер Клипина Виктория. Помимо полезного контента на своей страничке Вика также публикует стильные фото, которые вдохновляют подписчиков.

Ко всему, у девушки отменное чувство стиля, поэтому ее блог частично переплетается с фэшн-тематикой.

15 Июл 2017 в 5:10 PDT INSTAGRAM (@klypina)

Напомним, блогеры рассказали, что нужно для того, чтобы зарабатывать в соцсетях. Доход блогера за месяц может составлять пять-десять тысяч долларов.

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