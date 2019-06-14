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День блогера 2019: на кого стоит подписаться в Instagram

ТОП-5 самых известных бьюти-блогеров Украины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:30
Клипина Виктория
Клипина Виктория
Фото: Instagram

Миллионы просмотров, сотни тысяч лайков и неистовая популярность – в чем кроется успех блогеров в Instagram и почему подписчики готовы доверять незнакомым людям? На этот вопрос до сих пор никто не может найти ответ. Такова наша реальность и на этом популярные блогеры по всему миру зарабатывают сотни тысяч долларов. 

Как заработать деньги на блогерстве – детально об этом в видео:

Лидеры мнения – новое поколение людей, на которых равняются миллионы подписчиков и следуют их советам. Они тестируют продукты, учат правильно наносить макияж и создавать стильные look. В честь Международного дня блогеров Сегодня.Lifestyle сделали подборку ТОП-5 самых популярных бьюти-блогеров Украины, на которых стоит подписаться. 

Диана Суворова

В рейтинг самых популярных блогеров Украины заслужено попадает Диана Суворова. Во-первых, на ее странице вы не увидите шаблонных стандартов красоты, да и сама Диана обладает незаурядной внешностью, поэтому делится советами макияжа для самых разных форм лица. Заряженные позитивом видео однозначно поднимут вам настроение. 

INSTAGRAM (@diana_suvorova)

Кроме того, яркая блондинка тестирует корейскую косметику и поможет вам собрать бюджетную косметичку. Ее блог появился не случайно, Диана профессиональный визажист и помимо полезного контента делает из девушек настоящих красоток. На ее странице уже 96,7 тысяч подписчиков. 

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Елена Ингеманнсен (Быстрова) 

Елена Ингеманнсен покорила сердца 196 тысяч человек благодаря своим обзорам косметики по уходу за кожей лица и волосами. Бьюти-блогер из Херсона уже более 10 лет живет в Норвегии, но это совсем не мешает ей быть популярной на украинских просторах. 

INSTAGRAM (@real_elena864)

Елена по личному опыту рассказывает девушкам, как бороться с проблемными участками кожи на лице и теле. Ко всему, блогер чередует на своей странице в Instagram посты о красоте и стиле, подбирая трендовые образы. 

Лиза Краснова 

В список лучших блогеров Украины также попадает Лиза Краснова с количеством подписчиков в 54,6 тысячи. Эта яркая девушка придумала несколько оригинальных рубрик по распаковке и обзору косметики. Расскажет о самых качественных товарах в люксовом и бюджетном сегменте. 

INSTAGRAM (@totallyblond)

Наталия Траскотт

Яркая и очень общительная блогер заполнила сердца почти 72 тысяч подписчиков. В ее рекламных постах представлены только самые лучшие и качественные новинки косметических средств, а также на странице вы найдете интересные заметки из ее жизни, которые напоминают сериал. 

INSTAGRAM (@natashanaffy)

Виктория Клипина

Как сэкономить на модном бьюти-продукте или сделать его в домашних условиях – о всех секретах красоты расскажет вам популярный украинский блогер Клипина Виктория. Помимо полезного контента на своей страничке Вика также публикует стильные фото, которые вдохновляют подписчиков. 

Ко всему, у девушки отменное чувство стиля, поэтому ее блог частично переплетается с фэшн-тематикой.

INSTAGRAM (@klypina)

Напомним, блогеры рассказали, что нужно для того, чтобы зарабатывать в соцсетях. Доход блогера за месяц может составлять пять-десять тысяч долларов.

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